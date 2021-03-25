Неизвестная история. «Серый кардинал» советского строя Михаил Суслов

Начало пути

Родился Михаил Суслов в 1902-м в бедной крестьянской семье в селе Шаховское Саратовской губернии. Биография – вполне типичная для того времени – сельский комитет бедноты, комсомол, партия… По комсомольской путевке был направлен в Москву учиться на рабфаке, который располагался на Пречистенке. Из Тушино, где он поселился, ходил туда каждый день пешком. А по выходным отправлялся на книжные развалы, где на сэкономленные от стипендии копейки покупал книги. Читать он любил всю жизнь, даже когда практически ослеп на один глаз. После его смерти осталась огромнейшая библиотека дома и на даче. Как вспоминал зять Суслова член-корр АН СССР (потом РАН) Леонид Сумароков, целый «рафик» книг они отправили в музей на родину Суслова, часть привезли с госдачи домой, и еще осталось несколько ящиков, где в том числе были и личные записи Михаила Андреевича. Поставили их в подвал дома. А там неожиданно прорвало трубы. Спасти удалось лишь малую часть архива...

Окончив рабфак, Суслов поступил в Плехановский институт, потом – аспирантуру института экономики Коммунистической академии… Там произошел занятный случай. На защите один из профессоров пытался срезать блестящего студента, но это ему никак не удавалось. Оба вошли в раж, буквально соревнуясь в тонкостях науки… В общем, защита удалась на славу. Учебные годы закончились в 1931-м, после чего Суслов преподавал политэкономию в МГУ и Промышленной академии.

Вскоре его направляют в советские органы госконтроля при Сонаркоме, но параллельно Суслов продолжает учиться. На этот раз он – слушатель Экономического института Красной профессуры. Впрочем, по научной стезе ему пойти не удалось – партия направила Михаила Андреевича в Ростов-на-Дону...