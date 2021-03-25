10-летняя девочка, пострадавшая в МФЦ, жива. СК опроверг сведения о её смерти

Следственный комитет опроверг информацию о том, что 10-летняя София Казак, раненая при нападении Сергея Глазова на МФЦ «Рязанский» умерла в больнице.

Подробности о том, что произошло с Софией, сообщает телеграм-канал Baza.

«Она пришла в МФЦ вместе с родителями. Мама девочки ушла на второй этаж по своим делам, а отец вместе с Соней и остальными детьми остался в детской комнате. В какой-то момент девочка захотела попить и решила сходить к кулеру. Она выбрала самое неподходящее время — в этот момент рядом был Сергей Глазов.

Когда девочка подошла, чтобы попить, в помещение зашёл Глазов, достал пистолет и выстрелил в сотрудника центра. Затем, по словам Сони, он перевёл дуло на неё и нажал на курок. К счастью, пуля задела ребёнка лишь по касательной. София смогла убежать и со всех ног кинулась в детскую комнату, к отцу. А дальше Глазова задержали, Соню с отцом эвакуировали, а затем девочку отправили в Морозовскую детскую больницу.

Там ей провели успешную операцию и сейчас её жизни ничего не угрожает», – пишет Baza.