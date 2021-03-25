«Счастье нельзя купить!» Исследователям досталось за формулировку вопроса при опросе россиян

Портал Superjob провел исследование, в результате которого выяснил, что «для счастья россиянам нужно зарабатывать примерно по 178 тысяч рублей в месяц».

По данным опроса, с начала года эта сумма выросла на 12 тысяч рублей и стала самой высокой с 2017-го, когда респондентам требовалось для счастья 184 тысячи рублей в месяц.

Мужчины называют большую сумму, чем женщины: 203 тысячи против 155 тысяч. Запросы молодёжи до 24 лет оказались ниже средних показателей - 126 тысяч в месяц.

Среди городов на первом месте по ожиданиям стоят Москва и Владивосток - запросы их жителей превысили 200 тысяч рублей. Наименьший показатель исследование выявило в Рязани и Оренбурге (140 и 138 тысяч соответственно).

Исследование проходило с 1 по 29 ноября 2021 года по всей России. В общем опросе участвовали 2,5 тысячи человек и 19,5 тысяч - из городов с населением более полумиллиона жителей.

После очередного махания красной тряпкой перед лицом людей, в соцсетях порталу по поиску работы изрядно досталось.

«Счастье - это когда родные и близкие живы и здоровы. Изначально неправильная формулировка вопроса. Счастье нельзя купить за деньги. Спрашивать нужно так: какая сумма необходима, чтобы хватало на питание, на все текущие расходы, и на возможность делать хотя бы небольшие сбережения. Как-то так...» - написал читатель.

«Счастье нельзя купить!» - поддержал его ещё один россиянин.

«Исследование для чего, для кого, чтобы сообщить в СМИ о том, что и так всем понятно и известно? На какой результат ориентировалось исследование, на то, чем ленту новостей наполнить очередной информацией, от которой никакого толка?» - остался в бешенстве пенсионер.

«Вот уж действительно, бестолковое занятие проводить исследование при очевидных и без того данных, чтобы сообщить в СМИ… что? Для чего, для кого?» - звучит ещё один критический комментарий.

«Уберите все налоги, платы за услуги ЖКХ и прочие поборы и будет вам счастье», - подсказал властям уралец.

«Мечты сбываются… С инфляцией 1000%», - иронично отметил студент.

«Сумма должна быть такая, чтобы семья могла нормально питаться, одеваться, обустраивать быт, иметь возможность тратить на отдых, и при этом немного откладывать. И желательно все это без излишеств, так как излишества и счастье несовместимы», - разумно расписал экономист.

«Пилите Шура, пилите. Она золотая», - вспомнил литературную классику читатель.

«Увы, но два пива и одна водка в день сделают счастливыми полстраны», - отметил юрист.

«Странная статья в наше время. Учитывая тот факт, что это несбыточная мечта при нынешней власти, не понятны вообще цели этой статьи.... В очередной раз позлить людей? Помахать перед их лицом красной тряпкой? Денег должно быть столько, что бы о них не надо было думать!» - практически подытожил дискуссию россиянин.

«Миражи... Это наша жизнь...» - но концовка все же осталась за классикой советской музыки.