Многодетные семьи в России освободят от уплаты НДФЛ от продажи жилья

Президент России Владимир Путин подписал ряд поправок в Налоговом кодексе, которые освобождают от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), страховых взносов и налога на прибыль ряд граждан и некоторые предприниматели и организации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым поправкам, от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий. Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

Закон освобождает от НДФЛ доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации населенных пунктов. От налога на прибыль освобождаются субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах одного минимального размера оплаты труда (12 792 рубля), полученные как мера господдержки в связи с пандемией коронавируса. Эта льгота будет носить однократный характер и коснется работников, занятых на тех предприятиях и НКО, которые получают субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией. Изменения также коснутся доходов граждан и организаций, полученные по результатам участия в соревнованиях и конкурсах.