«Глюкоза, родная, ну, ты чего делаешь?» В Госдуме ответили на идею открыть курилки в школах

Певица «Глюкоза» (настоящее имя Наталья Ионова) в одном из шоу на YouTube заявила, что её дочь Лида, которая любит эпатировать и пользуется в семье максимальной свободой, стала жертвой навязывания детям здорового образа жизни. Девочку выгнали из двух частных школ, причем из одной из них — за курение. Певица в этой привычке дочери ничего плохого не видит и предложила сделать так, чтобы в школах не только не боролись с курением, но и открывали курилки, так как сейчас школьникам просто негде покурить.

Депутата Госдумы Виталий Милонов считает, что подобное категорически недопустимо. Он считает, что исполнительница «сошла с ума» и должна одуматься и приложить все усилия, чтобы отучить дочь курить:

«Я понимаю, если бы это Бузова сказала. Бузову нельзя назвать талантливой девушкой, никто её всерьёз не воспринимает. Но Глюкоза, ну, она-то чего? Глюкоза, родная, ну, ты чего делаешь?»

— возмутился парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Милонов признается, что в школе и сам имел пристрастие к курению, но давление со стороны родителей и школы существенно ограничивало это: «Мы не стали курить раньше и больше. Это считалось позорным и стыдным».

Последствия открытия курилок в школах депутат охарактеризовал словами: «Сегодня курилка, а завтра хоспис с онкологическим заболеванием лёгких».