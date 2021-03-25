Принят закон об увеличении МРОТ: индексация составит более восьми процентов

В среду депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об увеличении минимального размера труда в 2022 году до 13890 рублей в месяц, – информация размещена на официальном сайте duma.gov.ru.

Изначально было предложено увеличить МРОТ на 6,4% до 13 617 рублей. Но ко второму чтению президент России Владимир Путин внес поправку с предложением поднять МРОТ до 13890 рублей в месяц. Депутаты поправку поддержали.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», – сказано в пояснительной записке.