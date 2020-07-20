«Не надо доводить народ до срыва»: россияне ответили врачам, предложившим посетить «красную зону»

Известные российские врачи, представляющие более десятка медучреждений страны, обратились с открытым письмом в адрес знаменитых противников вакцинации, предложив им побывать в красной «ковидной» зоне.

Прежде всего, послание медиков адресовано главам партий «СР» и КПРФ Сергею Миронову и Геннадию Зюганов, вице-председателю Государственной думы Петру Толстому, актёрам Оскару Кучере, Егору Бероеву и Марии Шукшиной, а также исполнителям Юрию Лозе и Кате Лель. Все знаменитости и публичные люди из этого списка, так или иначе, выступали против вакцинации.

«Нам хорошо известно о вашей позиции относительно вакцинации россиян от коронавируса. Мы сейчас все немного заняты, и вам, пожалуй, известно чем именно. Но, принимая во внимание тот факт, какое количество людей читают и слушают вас, прислушиваются к вашему мнению, мы готовы найти время на то, чтобы провести вам экскурсию по красным зонам, реанимациям и отделениям паталогоанатомии в своих больницах. Возможно, хотя бы после этого вы измените своё мнение и это снизит количество смертей», - заявили медики.

Это обращение подписано многими известными российскими врачами. В их числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель больницы №52 Марьяна Лысенко и другие.

Примечательно, что после появления в прессе новостей об обращении медиков к так называемым «лидерам мнений», социальные сети разразились волной комментариев. Некоторые россияне действительно поддерживают позицию медицинских работников, отмечая, что заявления знаменитостей и политиков, выступающих против вакцинации, только усугубляют ситуацию с пандемией. Между тем, большая часть комментирующих придерживаются несколько иного мнения.

«А что же онкологи молчат? Не предлагают их посетить? Они в разы больше смертей видят!!!!»;

«Прививка, как я понял, по желанию, зачем так сильно заставлять людей сделать прививку, если она по желанию?»;

«Только не просто посетить, а поработать в красных зонах, там нужны волонтёры»;

«Эти врачи ведать не ведают, каким образом в "красную зону" попадают»;

«В "Красной зоне" нет привитых Спутником? Может начнём правду людям писать»;

«Они бы такое же письмо написали в Госдуму, где говорят про инфляцию 8%! И предложили бы им прогуляться по холопским магазинам и пожить на холопские зарплаты!»;

«Какое право имеют люди (не важно кто они по профессии) влиять или заставлять кого либо менять своё решение?! А уж тем более угнетать, или навязывать своё мнение?! Пусть эту писульку отправят Поповой, Голиковой и другим, что слабо??? Или дальше будете лапшу народу на уши вешать???»;

«Так пусть те, кто заставляет народ добровольно-принудительно колоться, возьмут на себя ответственность за все последствия. Врачам затыкают рот, запрещают выдавать медотвод, мы должны подписывать документы, что это добровольно и претензий не имеем. ВОЗ - преступная организация!»;

«Никто не против вакцинации, но пусть она будет по настоящему добровольной! Без идиотских куар-кодов, без вот этих всех ограничений. Не надо доводить народ до срыв»;

«Известным врачам надо больше и лучше работать, мы не видим их результатов , всё остальное - пустая болтовня в женской курилке», - пишут комментаторы под соответствующими новостями.