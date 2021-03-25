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Петербуржец подал в суд на Сбербанк и выиграл дело

Вкладчик пытается отсудить у банка 40 миллионов, пропавших с его VIP-счетов

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга обязал Сбербанк выплатить около 18 миллионов рублей Владимиру Воробьеву по иску о пропаже денег с его VIP-счетов. Истец требовал более 40 миллионов, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд, разобравшись с каждым переводом, исковые требования Воробьева удовлетворил в части, взыскав с ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 10,5 миллионов рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,4 миллиона рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере около 6 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Воробьев пояснил, что открыл в Сбербанке несколько счетов, за что получил статус VIP-клиента и персонального менеджера для консультаций. Профессиональные советы менеджера давали возможность клиенту размещать денежные средства на тех счетах, которые дают максимальный процент в определенный период.

В феврале 2020 года Воробьев обнаружил, что с его счетов было списано более 30 миллионов рублей и стал выяснять в банке куда делись деньги. Сбербанк на вопросы вкладчика не отвечал и в апреле было возбуждено дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

В суде представители банка иск не признали, ссылаясь на то, что срок исковой давности истек и спорные операции проводились с согласия клиента.

В ходе следствия была проведена почерковедческая экспертиза, которая доказала, что подпись Воробьева была подделана на некоторых банковских документах. В других оспариваемых ситуациях истец либо вводил пин-код, либо приезжал в банк лично для подтверждения проведения операций со счетами.

Решением суда стороны остались недовольны и подали апелляционные жалобы.

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