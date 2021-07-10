С 1 ноября работодатели, бизнес которых пострадал из-за карантинных мер, могут запросить субсидию в размере МРОТ (Минимальный размер оплаты труда). Выплата 12 792 рублей производится, если организация или индивидуальный предприниматель соответствует всем необходимым условиям. Это может проверить каждый на сайте Федеральной налоговой службы.

Недавно журналисты нашли на сервисах ФНС одобренную заявку на имя телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева. Однако, при проверке ИНН дерзких героев рэп-сцены можно увидеть туже картину.

В последнее время Оксимирон все чаще появляется на митингах и возле судов, где рассматриваются громкие дела. Однако, судя по данным на сайте ФНС, он также получил финансовую помощь от государства. Заявление на ИНН Мирона Федорова (настоящее имя рэпера) было подано на второй день после начала раздачи новых субсидий - 2 ноября 2021 года.

Кроме того, в базе содержится информация, что Окси получал господдержку в июне и мае (по 12 130 рублей).