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Оксимирон и Фейс попросили субсидии у государства. Из всех дерзких гангста от нее отказались лишь единицы

Артистам полагается по 12 тысяч рублей в качестве поддержки после ковид-ограничений

Фото: Global Look

С 1 ноября работодатели, бизнес которых пострадал из-за карантинных мер, могут запросить субсидию в размере МРОТ (Минимальный размер оплаты труда). Выплата 12 792 рублей производится, если организация или индивидуальный предприниматель соответствует всем необходимым условиям. Это может проверить каждый на сайте Федеральной налоговой службы.

Недавно журналисты нашли на сервисах ФНС одобренную заявку на имя телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева. Однако, при проверке ИНН дерзких героев рэп-сцены можно увидеть туже картину. 

В последнее время Оксимирон все чаще появляется на митингах и возле судов, где рассматриваются громкие дела. Однако, судя по данным на сайте ФНС, он также получил финансовую помощь от государства. Заявление на ИНН Мирона Федорова (настоящее имя рэпера) было подано на второй день после начала раздачи новых субсидий - 2 ноября 2021 года.  

Кроме того, в базе содержится информация, что Окси получал господдержку в июне и мае (по 12 130 рублей).

Фото: ФНС

Рэпер Фейс (он же Иван Дремин) обратился за субсидией только сейчас - 12 ноября 2021 года. В 2019 году исполнитель выпустил оппозиционный альбом “Путин Неисповедимы” и стал участником митинга на проспекте Сахарова.

Заявление от Влади из “Касты” было подано 11 ноября. До этого, судя по данным ФНС, он трижды обращался за выплатой МРОТ с мая по июль 2020 года. Политическая тема давно вдохновляет группу на создание музыки и клипов.

Моргенштерн, который, судя по клипам, купается в миллионах, в этом году за помощью пока не обращался. Хотя в 2020-ом он хорошо освоил эту возможность. В базе по его ИНН можно найти три заявки на получение выплат на суммы от 12 до 15 тысяч рублей.

Данные Моргенштерна
Фото: ФНС

Из реперов, которые не боятся критиковать власть, за субсидией ни разу не обращался Вася Обломов. Однако, он все равно не смог бы этого сделать. ИНН Василия не включен в реестр.  

"Заявитель не включён в реестр МСП на 10.07.2021 или отсутствует в перечнях СОНКО, направленных Минэкономразвития в ФНС либо код основного вида деятельности заявителя (основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) не указан в приложении 5 постановления Правительства”, - указано на сайте ФНС.

Из тех, кто просто проигнорировал госвыплату, хотя имел на нее все необходимые разрешения, мы нашли только одного рэпера. Им оказался Баста.

Фото: ФНС
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