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Вчера, в 23:26

«Набиуллина, скоро все вымрут, виноватых не останется»: в сети уверены, что глава Центробанка перекладывает с больной головы на здоровую

В соцсетях жёстко прошлись по Главе Центробанка, которая назвала россиян главной причиной инфляции

Фото: Global Look Press

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции. Об этом она заявила в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, трансляция велась на сайте Государственной думы.

«Люди начинают больше тратить и меньше сберегать, больше покупать, пусть даже в кредит, поэтому мы сегодня видим, как растёт потребительский кредит. Такое поведение может создавать серьёзные риски для раскручивания инфляционной спирали», - рассказала Набиуллина.

Глава Центробанка уточнила, что при такой картине экономику ожидают временные проблемы, но эффект от них может быть и долгосрочным. Набиуллина также отметила, что при росте цен на товары-триггеры, к которым относятся, в том числе, и продукты питания, инфляционные ожидания населения «подогреваются». По словам Набиуллиной, они откатились на уровень 2016 года, когда экономика восстанавливалась от валютного кризиса.

Как нетрудно догадаться, после таких заявлений в соцсетях по Набиуллиной прошлись не стесняясь.

«Вы, уважаемые, совсем заврались! Простые люди у вас во всем виноваты, а у вас одна цель набить свои карманы. И когда вы насытитесь и вспомните о своём нищем народе!» - остался возмущён такой фразой читатель.

«Г-жа Набиулина забыла напомнить россиянам, что надо меньше есть, не занашивать одежду, особенно зимнюю, вместо холодильника продукты хранить в форточке, а летом не покупать про запас...» - иронично отметил россиянин.

«То есть эта … ничего умнее придумать не может? Как попугай - одно и то же! Наглость, цинизм и алчность зашкаливают!» - в шоке москвич.

«Посмотрите на образование Набиуллиной и тогда будет понятней о её компетентности в вопросе инфляции», - считает дипломат.

«Вот как оказывается можно обвинить в своих грехах простых людей. Сами деньги печатают триллионами и вкидывают в оборот, а мы виноваты. Плюс колониальная система финансового управления, а все население виновато», - в шоке историк ВУЗа.

«Вот мешает им народ жить! Везде эти людишки!» - звучит ещё один ироничный комментарий.

«Теперь у неё ещё и простые люди виноваты в инфляции! Откуда взялась эта двоечница дремучая и некомпетентная?» - не понимает экономист.

«Нашла крайних в подозреваемой инфляции перед Новым годом. Надо ж уменьшить пенсионерам % повышения пенсии и ещё что-нибудь придумать, а? Тебе, мадам, к сетевикам, которые подогревают-разогревают цены в угоду кому-то из Госдумы. Туда, туда, Набиуллина», - почему-то думает, что открыл главе Центробанка Америку уралец.

«Ничего, скоро все вымрут, виноватых не останется», - грустно отметил читатель.

«Наоборот экономим, т.к. зарплата не растёт, а будущее видится чёрной бездной», - не понял, как так происходит сибиряк.

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