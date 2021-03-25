На Ставрополье «НЕбархатная революция» в СПК «Россия» зашла в тупик и в СИЗО

5 ноября сотрудниками следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 330 Уголовного кодекса России «Самоуправство». В качестве подозреваемых по нему проходят два представителя того самого незаконного «правления» Алексей Подставкин и Андрей Барильченко.

Напомним, что до этого уже были задержаны и находятся в СИЗО Александр Гринев, Светлана Подставкина, Сергей Зеленин.

После задержания Гринева, на его место всеми силами или из последних сил пытается встать другой бригадир - Александр Гаврилов, который теперь представляет интересы того самого незаконного «правления», организованного, согласно «гриневской» традиции, по семейному подряду. Группе руководителей этого «правления», похоже, нет никакого дела до того, что членам СПК задерживают зарплату и что они не могут получить паевые – их попросту нечем выплачивать. На своих митингах они внушают работникам СПК, пенсионерам и ветеранам, что во всех их сегодняшних проблемах виноват прежний председатель (напомним – законный, восстановленный судом в законных правах главы СПК «Россия»), а также защищающие его сторону полицейские и прочие служители закона. Но именно «гриневцы» не дают законному председателю доступа к данным бухгалтерии, чтобы разблокировать колхозные счета и погасить все задолженности по заработной плате. Именно они препятствуют законному председателю в продаже зерна по выгодному, уже заключенному с госкомпанией договору, и выплате паевых колхозникам!

На самом деле именно «гринёвцы-гавриловцы» взяли власть в колхозе в свои руки незаконно и продолжают удерживать ее силовым путём, используя для этого в том числе казаков, которых также ввели в заблуждение, представив ситуацию в выгодном Гриневу и компании свете. Но казаки, как исторически сложилось, очень скоро во всем разберутся и поймут: кто прав, кто за «Россию», кто на защите интересов колхоза и людей, а кто – только за свой набитый донельзя колхозным добром карман. Казаки уже начали это понимать, поэтому они дружно смеялись, когда театрально упал и покатился в «припадке дикой боли» типа ушибленный колхозный симулянт Неймар – Александр Подставкин, пытающийся изобразить, будто его толкнул оператор, неподвижно стоящий с камерой в руках…

Итак, утром пятого ноября на своё рабочее место не были допущены бригадиры бригад № 2 Алексей Кравчук и № 18 Андрей Ерохин. У калитки их поджидала группа, состоящая из «членов правления» и обманутых ими казаков, которые не позволяли заслуженным работникам хозяйства переступить порог территории управления СПК «Россия», в котором те проработали не одно десятилетие.

Ерохину и Кравчуку зачитали под видеокамеры «приказ» об их увольнении и потребовали подписать соответствующие документы, чего бригадиры, прекрасно понимая незаконность всего происходящего, делать не стали.

Но на этом история не заканчивается. В то же утро на работу пришли начальник отдела правового и кадрового обеспечения СПК «Россия» Валентина Быкова и экономист Ольга Строева. Во дворе их уже поджидали Александр Гаврилов, Александр Подставкин и большая группа «сочувствующих». Их пытались заставить подписать документ следующего содержания: «На период служебной проверки Строеву Ольгу Николаевну и Быкову Валентину Николаевну отстранить от занимаемой должности без выплаты заработной платы». Естественно, что обе женщины отказались это делать, так как никто из предъявлявших к ним требование покинуть территорию управления СПК «Россия» ничего, кроме «это решение правления», сказать не смог. На что Быкова резонно заявила, что никакого «правления» в колхозе нет, что мнящий себя председателем и.о. главного инженера Гаврилов должен заниматься своей работой, и что по факту самоуправства она намерена обратиться а полицию.

Напомним, 10 ноября шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы о ничтожности решения уполномоченных от 05.02.21 по выбору членов правления СПК «Россия» - таким образом, никакого "правления" СПК «Россия» юридически не существует.

Вообще, многим мужчинам следовало бы поучиться твёрдости характера у Валентины Быковой и Ольги Строевой. В конце концов Валентина Быкова пришла в свой кабинет и выставила оттуда лже-руководство со словами: «Вы сегодня нам дадите работать или нет? Закройте дверь с обратной стороны!»

Работники хозяйства уже не понимают, что творится, и открыто говорят об этом журналистам. И, главное, не понимают: когда это закончится?

Скоро, господа хорошие, скоро. Закон в СПК «Россия» работает и обязательно восторжествует, как бы отчаянно «Гринев со товарищи» ему не сопротивлялись, создавая хаос и беспорядки. Скоро эта «гриневская вакханалия» прекратится, и СПК «Россия», успешное долгие годы предприятие, наконец начнет работать в полную силу. И настанет продолжительный период спокойной хорошей жизни, стабильности и процветания, где обязательно будут учтены все интересы колхозников и ветеранов, самого хозяйства, станицы и хуторов.