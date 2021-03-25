Непривитые смогут выходить из дома только за продуктами, в аптеку и на работу: В Австрии вводят локдаун

С 15 ноября в Австрии вводят локдаун для не вакцинированных граждан на фоне сложной ситуации с COVID-19. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Александер Шалленберг, передает ТАСС.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна (...) Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», – заявил канцлер.

Как отмечается, непривитые граждане смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Они также не смогут посещать магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и так далее.

С 8 ноября не вакцинированные не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Эти места доступны только сделавшим прививку или переболевшим коронавирусом.

Такие меры объясняют тем, что в Австрии широко распространяется вариант коронавируса «дельта» и отмечаются низкие показатели вакцинации.

На настоящий момент, в Австрии привиты более 5 млн человек (при населении в 8,9 млн), то есть почти 70% подлежащего добровольной вакцинации населения.