«Голикова, нужно срочно организовать раздачу Арбидола»: в Cети отреагировали на очередные ужастики от вице-премьера

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в пяти регионах России - Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

«Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», - привели слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, в Туве и Калмыкии заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась. Индикация на тепловой карте для этих двух регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую.

Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

В соцсетях по понятным причинам новости от Голиковой не одобрили.

«А говорили, что ситуация нормализовалась, после оплачиваемых за счет бизнеса выходных. Голикова, нужно срочно организовать раздачу Арбидола!» - пошутил читатель.

«ЧС они не введут (а кормить тогда их кто будет?), разве что опять самоизоляцию, где ключевое слово «сам» и юридически ты сам себе кретин», - написал россиянин.

«Закройте полностью границы России, вот это и будет заботой о гражданах!» - призывают Голикову.

«Для того, чтобы быть пресс-секретарём и освещать события, не нужно получать зарплату вице-премьера. У блондинок заслуженная репутация, Голикова - не исключение», - считает пенсионер.

«Помнится, Голикова бодро заявляла, что все под контролем, запасы лекарства и средств защиты есть... И вот уже второй год никак не победим вирус. В общем, локдаун вводили исключительно, чтобы свое эго потешить», - считает студент.

«От Голиковой уже тошнить начинает! Видать ей ещё нужно отдохнуть», - написал москвич.

«Так вводите ЧС, как положено если все так плохо, хватит мозги пудрить народу! Не хотите брать ответственность за эту махинацию?» - возмущен сибиряк.