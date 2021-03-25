Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:17

«Голикова, нужно срочно организовать раздачу Арбидола»: в Cети отреагировали на очередные ужастики от вице-премьера

Россияне не понимают, для чего власти вводили локдаун, но при этом так и не закрывают границы страны

Фото: Global Look Press

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в пяти регионах России - Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

«Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», - привели слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, в Туве и Калмыкии заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась. Индикация на тепловой карте для этих двух регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую.

Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

В соцсетях по понятным причинам новости от Голиковой не одобрили.

«А говорили, что ситуация нормализовалась, после оплачиваемых за счет бизнеса выходных. Голикова, нужно срочно организовать раздачу Арбидола!» - пошутил читатель.

«ЧС они не введут (а кормить тогда их кто будет?), разве что опять самоизоляцию, где ключевое слово «сам» и юридически ты сам себе кретин», - написал россиянин.

«Закройте полностью границы России, вот это и будет заботой о гражданах!» - призывают Голикову.

«Для того, чтобы быть пресс-секретарём и освещать события, не нужно получать зарплату вице-премьера. У блондинок заслуженная репутация, Голикова - не исключение», - считает пенсионер.

«Помнится, Голикова бодро заявляла, что все под контролем, запасы лекарства и средств защиты есть... И вот уже второй год никак не победим вирус. В общем, локдаун вводили исключительно, чтобы свое эго потешить», - считает студент.

«От Голиковой уже тошнить начинает! Видать ей ещё нужно отдохнуть», - написал москвич.

«Так вводите ЧС, как положено если все так плохо, хватит мозги пудрить народу! Не хотите брать ответственность за эту махинацию?» - возмущен сибиряк.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 55 минут назад

Председатель ОБСЕ и глава дипломатии Евросоюза осудили попытку ликвидации «Мемориала»

Общество 1 час назад

«Я против присвоения человеку кода»: В Екатеринбурге прошел митинг противников QR-кодов

Политика 2 часа назад

Польша: Белорусские военные вооружают мигрантов и помогают им ломать ограждения на границе

Политика 3 часа назад

Политолог: Власти пытаются спасти губернаторов от ответственности за QR-коды

Политика 4 часа назад

Путин допустил, что Лукашенко может перекрыть Европе газ, нарушив контракт с Россией

Общество 5 часов назад

«Пусть заводят дело об оскорблении президента»: Петрушевская отказалась от Госпремии в поддержку «Мемориала»*

Общество 6 часов назад

«Кто верит, что это реально?» Депутат МГД усомнился в шансах власти ревакцинировать россиян

Общество 6 часов назад

Отдельные QR-коды для военных, «пожавшего руку» Навальному священника сослали в монастырь. Главное к 13 ноября

Общество 17 часов назад

В Питере работодатель сможет сохранить непривитым сотрудникам зарплату, отправив их на удалёнку

Общество 17 часов назад

Власти Петербурга решили не «отлавливать» пенсионеров для принудительной вакцинации

Происшествия 18 часов назад

Два российских контрактника погибли на учениях в Беларуси

Политика 18 часов назад

«Улюкаев может отправиться строить БАМ». Громкому делу пять лет, экс-министр отсидел больше половины срока

Политика 18 часов назад

Фракции КПРФ и СРЗП в Госдуме раскритиковали законопроект правительства о QR-кодах

Общество 19 часов назад

Взбунтовавшиеся в Облучье против вакцинации врачи скорой: «Прививки ставить никто не хочет»

Общество 19 часов назад

Кому из губернаторов подарят третий срок

Общество 19 часов назад

6 покупок до Нового года, которые надо сделать, пока не подорожало

Общество 19 часов назад

Стало известно, в каких профессиях зарплаты растут быстрее в 2021 году

Общество 19 часов назад

Главное за 12 ноября: Как будут работать QR-коды, квартира Поклонской, «оруэлловские» претензии к «Мемориалу»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика