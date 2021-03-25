В столице 3 ноября пасмурная погода, аномально тепло

В Москве сегодня облачно, небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура в городе 7-9 градусов, давление – 751 мм ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, вечером 3 ноября в городе начнутся дожди, которые будут идти также в четверг и в пятницу. При этом, по его словам, в регионе будет аномально тепло – до 8-13 градусов, передает ТАСС. В четверг, 4 ноября, в Москве прогнозируется 10-12 градусов, в пятницу, 5 ноября, будет 11-13 градусов тепла, к субботе и воскресенью похолодает – днем 6 ноября ожидается 5-10 градусов, 7 ноября синоптики обещают от 3 до 8 тепла.