Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:11

В столице 3 ноября пасмурная погода, аномально тепло

Во второй половине дня в городе начнутся дожди, которые будут идти как минимум два дня

Фото: АГН "Москва"

В Москве сегодня облачно, небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура в городе 7-9 градусов, давление – 751 мм ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, вечером 3 ноября в городе начнутся дожди, которые будут идти также в четверг и в пятницу. При этом, по его словам, в регионе будет аномально тепло – до 8-13 градусов, передает ТАСС. В четверг, 4 ноября, в Москве прогнозируется 10-12 градусов, в пятницу, 5 ноября, будет 11-13 градусов тепла, к субботе и воскресенью похолодает – днем 6 ноября ожидается 5-10 градусов, 7 ноября синоптики обещают от 3 до 8 тепла.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 12 часов назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 30 минут назад

В полиции рассказали о задержании сбежавшего из-под стражи члена банды Басаева

Общество 1 час назад

В Москве провалился грунт, ковид-практика для медвузов, запрещенные лимоны: главное к 3 ноября

Общество 10 часов назад

Сафронову не дали пронести в камеру маску для сна и отправили в карцер за настройку ТВ-антенны

Общество 10 часов назад

Туманные надежды на окончание локдауна и Минюст против свиданий: новости к вечеру 2 ноября

Общество 10 часов назад

«Да что туристы! Мы и сами не понимаем, что происходит!: В сети обсудили массовый отказ иностранцев от поездок в Россию

Общество 11 часов назад

«Россияне беднеют и вымирают – скоро некому будет покупать жильё»

Общество 11 часов назад

Глава СПЧ Фадеев: В год за превышение должностных полномочий, в том числе пытки, осуждают 800 человек

Общество 12 часов назад

«Путин сдержит слово – или рубить уже будет нечего, или лес будет бесследно «сгорать»

Общество 12 часов назад

«Такое чувство, что война не с ковидом, а с малым бизнесом»: в сети разнесли слова Пескова про продление «нерабочих дней»

Политика 12 часов назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 13 часов назад

Атеист, осуждённый за видео с монашкой, прокомментировал первый в России реальный срок за оскорбление чувств верующих

Общество 13 часов назад

Прогноз погоды на ноябрь от Романа Вильфанда. Видео

Общество 13 часов назад

«Воняет жутко». Все обсуждают московский туман и теории его искусственного происхождения

Общество 14 часов назад

Вечер имени Юрия Норштейна в Москве: фоторепортаж "Собеседника" из столичного тумана

Политика 14 часов назад

«Я пойду своим путём»: в Госдуме несогласного с бюджетом единоросса выгоняют из партии

Общество 14 часов назад

Роман Вильфанд: «Ноябрь до конца первой декады будет нас удивлять теплом»

Общество 15 часов назад

Как не стать жертвой воровок во время переписи: лжесотрудницы Росстата обокрали трёх пенсионерок

Без рубрики 16 часов назад

Авария с участием маршрутки

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика