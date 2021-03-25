Роман Вильфанд: «Ноябрь до конца первой декады будет нас удивлять теплом»

– Погода пока стоит необычно тёплая, хотя на дворе ноябрь. Но, говорят, что после 5-го числа все это великолепие резко закончится...

– В центре европейской России температура будет выше нормы 4-го, 5-го и 6-го (особенно 5 и 6-го) ноября – на 10°С выше нормы. Представляете, на двузначную величину!

И связано это с очень интересными событиями. Во-первых, сегодня воздух на европейской части России был сформирован атлантическим потоком – то есть, переносился с юга Атлантики. Понятно, что это тёплый воздух, ну и плюс к этому отрог антициклона (его центр находится далеко) сформировал высокое давление, поэтому небо было чистым и солнечные лучи прогревали почву и ещё добавляли 1-2 градуса тепла.

Правда, 2 ноября ситуация несколько поменялась. Воздух тоже южный, с юго-востока. Но поскольку все-таки это юго-восток, это уже север Казахстана, где прохладно, поэтому температура понизится. Хотя дневные температуры останутся комфортными, но все-таки не такими высокими. Где-то от +5°С до +9°С.

А затем начинается изменение циркуляции. Постепенно отрог высокого давления уходит далеко на восток и к нам будут перемещаться тёплые воздушные массы. Да не просто с юга Атлантики, а со Средиземного моря!

И уже в четверг, пятницу и субботу температура днём будет в диапазоне +10-120С, а ночью +6-80С. Невероятно высокая температура, выше нормы на 100С! И, повторяю, это редчайший случай длительного тепла.