Роман Вильфанд: «Ноябрь до конца первой декады будет нас удивлять теплом»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Собеседнику», чем нас порадует погода в ноябре
– Погода пока стоит необычно тёплая, хотя на дворе ноябрь. Но, говорят, что после 5-го числа все это великолепие резко закончится...
– В центре европейской России температура будет выше нормы 4-го, 5-го и 6-го (особенно 5 и 6-го) ноября – на 10°С выше нормы. Представляете, на двузначную величину!
И связано это с очень интересными событиями. Во-первых, сегодня воздух на европейской части России был сформирован атлантическим потоком – то есть, переносился с юга Атлантики. Понятно, что это тёплый воздух, ну и плюс к этому отрог антициклона (его центр находится далеко) сформировал высокое давление, поэтому небо было чистым и солнечные лучи прогревали почву и ещё добавляли 1-2 градуса тепла.
Правда, 2 ноября ситуация несколько поменялась. Воздух тоже южный, с юго-востока. Но поскольку все-таки это юго-восток, это уже север Казахстана, где прохладно, поэтому температура понизится. Хотя дневные температуры останутся комфортными, но все-таки не такими высокими. Где-то от +5°С до +9°С.
А затем начинается изменение циркуляции. Постепенно отрог высокого давления уходит далеко на восток и к нам будут перемещаться тёплые воздушные массы. Да не просто с юга Атлантики, а со Средиземного моря!
И уже в четверг, пятницу и субботу температура днём будет в диапазоне +10-120С, а ночью +6-80С. Невероятно высокая температура, выше нормы на 100С! И, повторяю, это редчайший случай длительного тепла.
– Аналогичные тенденции и в тех регионах России, где зима уже вошла в свои права?
– Да. Невероятная «теплынь», просто «жара» в Якутии – температура там на 10-120С выше нормы. Конечно, это «жара» в якутском исполнении – в абсолютных значениях это выглядит так: ночные температуры там около минус 10-150С, дневные около минус 5-80С.
И объясняется это тоже весьма редко встречающимся фактором. Воздушные массы из Атлантики, пересекая западную Европу, европейскую территорию России, Урал, Западную Сибирь, Красноярский край, достигают Якутии и Хабаровского края, то есть, вплоть до Тихоокеанского побережья. А все мы хорошо знаем со школьных времён, что на азиатской территории страны континентальный климат, он существенно отличается от умеренного морского на европейской России. Но, оказывается, атлантический воздух сейчас легко и непринуждённо третью неделю проникает в Якутию. Это – редчайший случай.
– Такая же ситуация в Западной Сибири?
– Там в ближайшую неделю ожидаются очень резкие изменения. В Салехарде сейчас очень холодно – минус 20°С. А уже через три-четыре дня температура повысится на 15°С и дневные температуры будут уже около нулевой отметки. А на юге Сибири – в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях – обвал холода, поскольку это связано с циркуляцией в антициклоне, и ночные температуры будут минус 20°С, даже минус 23°С.
– Что нас ждёт после столь необычного тепла в ноябре? Обвальный холод?
– Ещё несколько лет тому назад Гидрометцентр выпускал прогнозы на 5 дней, а сейчас уже на 6 и даже на 7 суток. Более-менее надёжный прогноз погоды теоретически возможен всего на две недели.
Так вот, на 7 суток я описал ситуацию – до воскресенья включительно будет тёплая погода, существенно выше нормы.
Дальше резкого обвала холода не прогнозируется. И до конца первой декады, и даже в начале следующей декады, температура будет ещё высокая.
Потом прогнозируются существенные изменения погоды. Но они будут колеблющиеся. Я рассказал, что происходит на юге Западной Сибири (где понижение температуры на 15°С) и на севере Западной Сибири (тоже на 150С, но – повышение). Это же фантастика просто!
В общем, пока мы не видим резкого обвала температур, но трудно предсказывать, что будет в середине следующей недели. Погода будет изменчивой. Но тут лучше опираться на климат.
– Что это значит?
– Смотрите, по усреднённым данным за последние три десятка лет в разных районах Москвы и Московской области устойчивый переход температуры через 00С происходит в самом конце первой декады – с 8 по 10 ноября. Но значит ли это, что и в этом году будет так же? Нет. Потому что это средняя дата. А ведь бывает, что переход случается и в начале ноября, или лишь в конце декабря, перед Новым годом. Случается, что и вовсе такой переход происходит уже после Нового года… Сейчас очень изменчивая ситуация.
– Так когда же выпадет снег, который уже не растает?
– Ещё 30 лет устойчивый снежный покров формировался (опять-таки по усреднённым данным) 18-20 ноября. А сейчас климат потеплел, устойчивый снежный покров формируется только в самых последних числах месяца – 29-30 ноября. Но это тоже средняя дата.
А если складывать из разных характеристик, очень часто это происходит в декабре, в середине декабря.
Поэтому повторю: надёжный прогноз погоды есть на ближайшие семь дней. А дальше мы можем говорить, что на всей территории России температура в ноябре будет около и выше нормы. Причём, температура выше нормы – на всей европейской части России, за исключением Северо-Кавказского региона. И очень тёплая погода прогнозируется в Красноярском крае, в Якутии, в Хабаровском крае. Это половина страны. А на остальной территории – холодные погоды около нормы. И нигде не прогнозируются средние температуры ниже нормы. Но, повторю: эти средние температуры складываются из разных фаз очень тёплой и холодной погоды.
– Давайте также напомним читателям, что когда вы говорите о том, что устойчивый снежный покров может не появиться до декабря, вы имеете ввиду исключительно европейскую часть России...
– Конечно. Прежде всего я имел ввиду московский регион. На северо-востоке европейской территории, в Коми, Архангельской области и на Урале везде уже снег. Так же как и на всей азиатской территории страны, за исключением Забайкалья, Амурской области, самого юга Иркутской области, везде снег.