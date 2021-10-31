Штраф для лихачей на дорогах, стрельба в храме, ковид у Джен Псаки: главное к утру 1 ноября

В РФ планируют ввести штраф за опасное вождение, он составит три тысячи рублей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, передает «РИА Новости». «Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения», – сообщила сенатор. Речь идет, в частности, о резких перестроениях через две полосы, несоблюдении дистанции и обгонах на высокой скорости. Понятие «опасная езда» появилось в постановлении правительства в 2016 году, однако в КоАП ответственность за него не была определена.

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап Гран-при Skate Canada. Спортсменка установила два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме баллов за короткую и произвольную. Серебро и бронзу взяли две другие россиянки – Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, передает Sports.ru.

Житель Кубани, который не мог похоронить свою мать три дня, привез ее тело к зданию районной администрации. Сообщается, что у мужчины требовали семь тысяч рублей за транспортировку тела из больницы в морг, он не мог собрать эту сумму. Полиция Краснодарского края проводит проверку.

В Москве священник открыл стрельбу после того, как на него напал неизвестный. Инцидент произошел в храме в честь святителя Луки Крымского на улице Генерала Белобородова в Митино. Как пишет ТАСС, с помощью выстрела из сигнального пистолета батюшка пытался прогнать из храма агрессивного мужчину, который приставал к прихожанам и вел себя вызывающе. По данным РЕН ТВ, нарушитель затеял драку со священником, несколько раз ударив его. Батюшка достал пистолет и выстрелил, однако, несмотря на это, дебошир нанес ему еще несколько ударов, затем выбежал из храма и уехал на автобусе. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы, в храме проводится проверка. Предположительно, мужчина был пьян.

Официальный представитель Белого дома США Джен Псаки заразилась коронавирусом и ушла на карантин, передает CNN. По словам Псаки, в среду, 27 октября, было принято решение о том, что она не поедет с президентом Джо Байденом на саммит G20 в Рим «из-за чрезвычайной ситуации в семье» – близкие Джен Псаки заразились инфекцией, в итоге она сама также получила положительный результат теста на COVID-19.

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестал поддерживать работу приложения на смартфонах с версиями ниже 4.1 Android и 10 iOS. Отмечается, что моментального прекращения работы приложения не произойдет, однако у владельца старого гаджета не будет возможности загружать обновления, следствием чего могут стать сбои и ошибки, а также уязвимость системы безопасности телефона.