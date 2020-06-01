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«Начали делить людей на «белых» и «чёрных», «хороших» и «плохих». Это плохо заканчивается…»

В соцсетях считают, что власти Волгоградской области, запретившие продажу товаров непривитым людям, слишком много на себя взяли и плюнули в лицо народу

Фото: Global Look Press

Некоторые регионы продолжают «жечь напалмом» в преддверии локдауна по всей стране. Так, оперштаб Волгоградской области вводит самоизоляцию для непривитых от коронавируса пенсионеров с 30 октября, а непродовольственные магазины будут доступны только для вакцинированных жителей региона с 1 по 7 ноября, сообщила в среду пресс-служба администрации области.

Ранее оперштаб Волгоградской области сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста, также только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы.

«Непродовольственные магазины с 1 по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании (это не распространяется на несовершеннолетних)... Эти ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины, а также предприятия торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30 процентов», - говорится в сообщении ведомства.

Собственно, случилось то, «о чем так долго говорили большевики» - людей стали делить по «вакцинированному» признаку. И это, по понятным причинам, вызвало бурю негодования в соцсетях.

«И это будет большой проблемой для магазинов...» - пошутил читатель.

«А кто мешает магазинам просто забить на это указание? Бизнес и так вогнали в дикие долги, а теперь еще заставляют не получать прибыль от тех, кто готов что-то купить. Не много ли власти на себя берут? Тогда компенсируйте каждый такой не купленный товар. Нет? Ну, тогда и требовать нечего», - возмущен волгоградский бизнесмен.

«Доигрались - это плевок в лицо народу, теперь непривитых за людей не считают!» - в бешенстве россиянин.

«А в туалет тоже по QR-кодам? Совсем свихнулись?» - солидарен с ним сибиряк.

«Да уж, начали делить людей на «белых» и «черных», «хороших» и «плохих». Объясните волгоградским властям, чем это обычно заканчивается», - требует пенсионер.

«Смотрю, власти некоторых регионов так и соревнуется, кто лучше подлижет Путину. Язык не сотрите…» - в гневе еще один волгоградец.
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