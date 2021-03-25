Девушка-охотница может стать фигуранткой уголовного дела из-за убийства козерога

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту публикации в Instagram фотографии девушки-охотницы, которая позирует с тушей убитого козерога.

Кадр пользовательницы @fillederien появился в соцсети четыре дня назад. На него обратил внимание и глава республики Алтай Олег Хорохордин:

«Всегда был равнодушен к охоте и выступаю против добычи животных, которых многие жители республики считают священными, как и всю нашу природу. Важен ещё и моральный аспект: даже если все это законно, и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?»

– цитирует Хорохордина официальный аккаунт правительства на сайте «ВКонтакте».