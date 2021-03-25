СК: жилец квартиры дома в Набережных Челнах, где взорвался газ, состоял на учете у нарколога

По информации Следственного комитета, пенсионер, проживавший в квартире дома в Набережных Челнах, где накануне, 25 октября, произошел взрыв газа, состоял на учете у нарколога из-за алкоголизма.

Уточняется, что в квартире 70-летний мужчина проживал один, при этом еще в 2010 году он отказался от услуг газоснабжения. На газопровод, ведущий к газовой плите, была установлена заглушка.

По версии следователей, взрыв в пятиэтажном доме на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел в результате утечки газа, возможно, в связи с некачественным оказанием услуг по газоснабжению или из-за неправильной эксплуатации газового оборудования.

По сведениям «Интерфакса», хозяин квартиры, где прогремел взрыв, мог самовольно подключиться к газовой трубе – предположительно, подача газа была приостановлена ему за неуплату.

Согласно данным на утро 26 октября, в результате ЧП пострадали пять человек, один из них скончался. Разрушены шесть квартир.