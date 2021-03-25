Новые раскрытия старых преступлений, Моргенштерн и День Победы, подготовка к локдауну: новости к вечеру 26 октября

Продления локдауна в Москве после 7 ноября не планируется. Это обещает столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. По сообщениям официального телеграм-канала «Спутник V», спрос на вакцинацию в Москве вырос в четыре раза. число пунктов вакцинации в столице вырастет до 50.

В Новой Москве найдено тело бывшего замначальника главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева. Экс-полицейский скончался от нескольких ножевых ранений. По данным Mash, основная версия убийства – месть ранее осуждённых преступников. Известно, что Новосельцев раскрыл убийство губернатора Магаданской области на Арбате.

Тело бывшего силовика обнаружила его дочь в бане, забеспокоившись, что отец не отвечает на звонок мобильного телефона.

Предприниматель Илья Трабер выиграл суд против издания «АБН», в одном из текстов которого его называли гангстером, легендой Бандитского Петербурга, а также применяли к нему другими околокриминальные эпитеты. Теперь редакция должна опубликовать опровержение по ранее опубликованным данным, а также заплатить истцу 300 тысяч рублей в качестве морального ущерба.

Ещё два криминальных кейса в сегодняшней новостной повестке из СКР. Спецотдел по расследованию дел прошлых лет раскрыл два громких дела об убийстве прокурора ХМАО в 2000 году и убийстве мэра города Копейска в Челябинской области. В первом случае виновный находился в бегах 21 год и был объявлен в международный розыск, хотя последнее время находился в квартире в Ханты-Мансийске. Подробнее об этих делах можно прочесть здесь.

Слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы в интервью Ксении Собчак вызвало возмущение у ветеранской организации и телеведущего Владимира Соловьёва. Певец заявил, что не понимает, зачем праздновать победу в ВОВ, которая произошла 76 лет назад и тратить на это миллионы. За Моргенштерна заступилась Собчак. Подробнее по ссылке.

Коротко о других новостях:

Журналистка портала «Такие дела» Лариса Жукова и активист Иван Янковой оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый за пикеты против признания СМИ иноагентами, которые прошли 21 августа

Очередной взрыв газа произошёл в жилом доме в городе Балтийске Калининградской области. Из-за невозможности эвакуации некоторых детей родители из горящих квартир кидали в руки прохожим

ЛДПР обогнали партию власти по сумме потраченных на парламентские выборы денег

Высшая школа «Останкино» отчислила пять человек, которые оказались недовольны тем, что при переводе на дистанционный формат обучения ежемесячная плата осталась прежней (22 тысячи рублей)





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