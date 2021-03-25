Новые раскрытия старых преступлений, Моргенштерн и День Победы, подготовка к локдауну: новости к вечеру 26 октября
Дайджест событий к окончанию вторника
Продления локдауна в Москве после 7 ноября не планируется. Это обещает столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. По сообщениям официального телеграм-канала «Спутник V», спрос на вакцинацию в Москве вырос в четыре раза. число пунктов вакцинации в столице вырастет до 50.
В Новой Москве найдено тело бывшего замначальника главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева. Экс-полицейский скончался от нескольких ножевых ранений. По данным Mash, основная версия убийства – месть ранее осуждённых преступников. Известно, что Новосельцев раскрыл убийство губернатора Магаданской области на Арбате.
Тело бывшего силовика обнаружила его дочь в бане, забеспокоившись, что отец не отвечает на звонок мобильного телефона.
Предприниматель Илья Трабер выиграл суд против издания «АБН», в одном из текстов которого его называли гангстером, легендой Бандитского Петербурга, а также применяли к нему другими околокриминальные эпитеты. Теперь редакция должна опубликовать опровержение по ранее опубликованным данным, а также заплатить истцу 300 тысяч рублей в качестве морального ущерба.
Ещё два криминальных кейса в сегодняшней новостной повестке из СКР. Спецотдел по расследованию дел прошлых лет раскрыл два громких дела об убийстве прокурора ХМАО в 2000 году и убийстве мэра города Копейска в Челябинской области. В первом случае виновный находился в бегах 21 год и был объявлен в международный розыск, хотя последнее время находился в квартире в Ханты-Мансийске. Подробнее об этих делах можно прочесть здесь.
Слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы в интервью Ксении Собчак вызвало возмущение у ветеранской организации и телеведущего Владимира Соловьёва. Певец заявил, что не понимает, зачем праздновать победу в ВОВ, которая произошла 76 лет назад и тратить на это миллионы. За Моргенштерна заступилась Собчак. Подробнее по ссылке.
Коротко о других новостях:
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