«До свидания, пишите заявление, идите в суд»: студентка рассказала об отчислении из школы «Останкино» после недовольства переводом на дистанционку

Алиса Тимченко рассказала о том, как ее и четверых ее одногрупниц отчислили из Высшей школы "Останкино" после того, как они лайками поддержали пост одного из студентов. Автор выразил недовольство тем, что оплата за обучение не поменялась, несмотря на перенос и отмену занятий. Девушка добавила, что отчисление произошло "пока только на словах".

-Приказ мы не видели. Нам просто передал охранник, что ему сказал учредитель, что этих людей не будет в этой школе. На контакт они никаким образом не идут, потому что я хотела всё это решать не через какую-то охрану. Я хотела пройти в учебную часть, поговорить с директором, чтобы она меня приняла. Она тоже была в курсе этой ситуации, но меня не пропустили внутрь здания, обосновав это тем, что мне доступ закрыт в школу: «До свидания, мы вам ваши деньги выплатим, пишите заявление, идите в суд». Мне так и сказали, — рассказала Алиса Тимченко NEWS.ru.

Девушка не собирается оставлять эту ситуацию.

-Я минимум напишу в Министерство образования, потому что меня не устраивает такой подход, и, возможно, в Роспотребнадзор. Но если всё-таки не захотят выплачивать деньги, то тогда, конечно, [обратимся в суд]. Тем более, не я одна, а только из моих одногруппниц четыре человека [отчислили], — добавила Тимченко.

Возвращаться в учебное заведение Алиса не хочет, несмотря на то, что уже заплатила за обучение 66 тысяч рублей, а проучилась только два месяца.

-В какой-то степени даже рада, что всё вскрылось, что люди узнают об этом и сделают определённые выводы об этом учебном заведении. Они сами же, своим поведением испортили свой имидж, хотя так этого боялись, — подчеркнула Тимченко.