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«В этих предсказаниях и Вангой быть не нужно»: в сети критикуют очередного эксперта по коронавирусу

На этот раз россиян зацепило слово «вероятно» о том, что к концу года показатели заболеваемости могут стабилизироваться

Фото: Global Look Press

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», - сказала она.

Ранее Пшеничная предположила, что ограничений, которые сейчас вводят в стране, будет достаточно для того, чтобы остановить рост заболеваемости. По ее словам, это возможно, если население продолжит активно вакцинироваться и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности.

Но подобные эксперты уже так надоели россиянам, что они вылили свой гнев на Пшеничную в соцсетях. Особенно жителей страны зацепило употребленное слово «вероятно».

«А чего ж в прошлом году кошмарили так, как будто чума? И сто вакцин наварили, если особо и не агрессивный штамм, получается, был?» - недоумевает пенсионер.

«А кто это? Очередной предсказатель? Скажите еще, что вакцинация помогла или закрытие по квартирам. Тут к гадалке не ходи, сверху резолюция», - уверен россиянин.

«Кому нужны такие нелепые обтекаемые формулировки: «вероятно», «возможно»? Такое каждый может написать, будучи и неспециалистом», - написал читатель.

«Так это и ежу понятно, что снизится. Тут не надо быть оракулом и предсказателем. Только вот через некоторое время опять будет новая волна без всяких предсказаний», - прошелся по Пшеничной москвич.

«Тут и Вангой быть не нужно, чтобы сказать, что заболеваемость к концу года снизится. Естественно снизится, а потом в феврале-марте опять расти начнет, с вирусом второй год живем и все очевидно», - размышляет сибиряк.

«Непривитые пенсионеры с социальными картами очень опасны в общественном транспорте. Но когда они едут за полную стоимость, то абсолютно безвредны...» - пошутил читатель.

«Универсальная фраза из детства: «что касается относительно, то разумеется «да», а случись что-нибудь такое - вот тебе и пожалуйста», - вспомнил детские годы поэт.

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