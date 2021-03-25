«Опять десять дней без зарплаты? А детям что сказать, кто их накормит?»

В Пенсионном фонде заявили, что нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий. В ведомстве рассказали, что будут работать как обычно. График может измениться только у клиентских служб - поэтому перед посещением отделений ПФР следует уточнить часы работы.

В «Почте России» отметили, что тоже продолжат работать в обычном режиме, кроме трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября - закроются на час раньше, 5 ноября - будут работать по графику субботы.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении», - пояснил оператор.

Что касается круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге, то их изменения не коснутся. Таким образом, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Впрочем, в свете пенсионной реформы, пенсионеров в стране резко поубавилось, а вот работающее население увеличилось, поэтому трудящиеся беспокоятся о том, какие деньги получат они, ведь господдержки вновь не предвидится. Это и обсуждается в соцсетях.

«Выходные народные избранники придумали для себя. А трудяги должны пахать без остановок», - пишет читатель.

«Это опять 10 дней без зарплаты? А детям что сказать? Кто их накормит?» - буквально воет от свалившихся проблем рабочий.

«То, что пенсионеры получат свои пенсии, конечно, радует, но как же остальное население? Или у государства эти 10 дней будут на особом контроле и будут проверять все организации на факт выполнения обязательств перед своими сотрудниками, а не отправкой всех в отпуск за свой счет?» - уточняет в пустоту наемный сотрудник.

«Надо радоваться, что есть работа! Многих отправят в отпуск за свой счет, и этот факт контролировать никто не хочет!» - вторят ему.

«Кто спит на заседаниях, тот и за отдых будет получать. А кто работает, тот получит копейки или вообще ничего», - завершает дискуссию москвич.