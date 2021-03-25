«Может, надо просто поменять мэра?» В сети возмущены новым закручиванием гаек от Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции в столице.

«С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников», - говорится в сообщении главы города.

Отмечается, что это не касается сотрудников медучреждений, предприятий оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических областей. В первую очередь ограничения относятся к тем, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска.

Также москвичи старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию в квартире или на даче, но им можно будет гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Все вышеперечисленные требования не распространяются на тех, кто привился или переболел COVID-19 в течение полугода.

Кроме того, главный санитарный врач постановил, что предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. Получить первый компонент они должны не позднее 1 декабря.

Мэр отметил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в четыре раза - до 42 тысяч случаев в неделю.

«Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а её пик пришёлся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов - между ними есть важные различия», - написал Собянин.

Он подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации удалось создать прослойку людей, защищённых от болезни.

В то же время, в мэрии Москвы потребовали от ТЦ подключить камеры видеонаблюдения к городской системе для отслеживания соблюдение масочного режима. Об этом сообщил источник, присутствующий на совещании в столичном департаменте торговли и услуг. Эксперты считают, что отслеживание нарушителей по видео может позволить властям оперативно штрафовать граждан за отсутствие маски.

Эксперты считают, что подключение к видеокамерам в торговых центрах, позволит властям оперативно идентифицировать нарушителей и выписывать им штрафы.

«Камера фиксирует всех входящих без масок, далее система может сверять полученные изображения с лицами из базы мэрии», - уточнил эксперт по системам безопасности IT-компании «Крок» Артём Романов и отметил, что выписать штраф, можно только человеку, биометрия которого уже есть в базе.

В соцсетях ужесточение мер от мэрии Москвы и главы города вызвали отрицательную реакцию.

«Так вот для чего они биометрию собирали… Пора бежать из такой Москвы куда подальше», - предложил читатель.

«Поиздержались масочные заводики. Маски народ перестал носить - снова деньжата понадобились в виде штрафов. Осатанели совсем! Прививочники тоже должны носить маски?» - не понимает человек, сделавший прививку.

«Зачем эти маски? Уже идёт третий год хождения в масках, а корона не спадает», - возмущён пенсионер.

«А кто будет оплачивать всё это?» - задался резонным вопросом россиянин.

«А зачем было границы открывать и авиасообщение с кем попало? По поводу ограничений, от которых пользы, как от козла молока, вспомнилась фраза Черномырдина: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда!» - вспомнил классика слова москвич.

«И ведь правда, а как это сочетается с открытием новых рейсов за рубеж?» - возмущён ещё один москвич.

«Бесплатный проезд для пенсионеров опять отключат?» - уточняет пенсионер.

«По-моему, Собянина и всех его приближённых пора на карантин сажать и ввести для них ограничения...» - предлагает житель столицы.

«Электрики, сантехники - все на удалёнку. Собянин разрешил», - иронизирует читатель.

«Нужно либо выборы провести, либо 9 Мая, их вирус очень боится и сразу отступает», - предлагает россиянин.

«Эх, хороши вакцины. Что с ними, что без них - локдаун по-любому», - ироничен ещё один читатель.

«А-ха-ха. Требований и ограничений всё больше. Толку от них, всё меньше. Парадокс. Может, надо просто поменять бестолкового мера на толкового?» - задаётся напоследок вопросом житель Подмосковья.