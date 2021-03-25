В 2020 году, когда ситуация с пандемией выглядела ещё совершенно неопределённой, а у человечества даже не было точного ответа на вопрос о том, получит ли оно вакцину от вируса, мгновенно распространившегося по всей территории земного шара, российские власти и лично президент Владимир Путин предпочитали не включаться в разъяснительную работу с населением.

Отчасти именно это обстоятельство и привело к столь резкому неприятию со стороны большей части населения страны всех ограничительных мер, вводимых властями с целью замедлить распространение инфекции и предотвратить его выход на новые пиковые значения.

Позднее, во второй половине 2020 года и в начале года текущего, когда у страны уже была спасительная вакцина, никто не стал вести разъяснительную работу, а информационная война за кампанию по массовой вакцинации граждан была с треском проиграна. Не помогли впоследствии ни личная вакцинация главы государства, ни редкие высказывания по этому поводу со стороны многочисленных чиновников. Напротив, населению этот период запомнился мерами, которые оно сочло попыткой принудить его прививаться без объяснения рисков, причин и других особенностей.

Не исключено, что именно эти обстоятельства легли в основу того, что сегодня российский президент Владимир Путин вынужден лично призывать граждан вакцинироваться и разводить руками, заявляя о том, что он не может понять, по какой причине огромное количество людей до сих пор игнорируют возможность получить дополнительную защиту от опасной болезни.

Так, в рамках недавнего совещания с Кабмином глава государства в очередной раз призвал россиян вакцинироваться и назвал «странным» поведение людей, которые до сих пор не решились привиться от COVID-19. Владимир Владимирович даже упомянул о разговорах о вакцинации со своими знакомыми, которые все ещё сомневаются в решении этого вопроса.

«Странно, люди с научными степенями, с хорошим образованием, все ещё ждут и не ставят прививку. Я не понимаю, что вообще происходит», - подытожил президент.

Между тем, как отмечает российский журналист Дмитрий Севрюков, подобные выступления главы государства откровенно настораживают. При этом эксперт подчёркивает, что обеспокоенность президента, вызванная низкими темпами вакцинации, вполне понятна. Однако ситуация, в которой он называет поведение большинства граждан «странным», утверждает журналист, является тревожным сигналом.

«Это тревожный сигнал, когда глава государства называет странным преобладающее поведение граждан. Такая оценка невысоких показателей вакцинации, с одной стороны, отражает глубокую обеспокоенность президента происходящим, но, с другой стороны, у руководства должен же быть на руках анализ сложившейся ситуации с выводами о том, почему россияне так себя ведут и не спешат прививаться, несмотря на все призывы.

Констатация странностей населения, напротив, свидетельствует, скорее о том, что или такой анализ не проводился, выводов не сделано, или же о том, что представленные президенту выводы не соответствуют реалиям, и потому он и разводит руками, пытаясь понять, почему документы о стране не сходятся с тем, как себя страна в действительности ведёт», - пишет Севрюков в своём авторском Telegram­-канале.