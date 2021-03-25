Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:28

«Констатация странностей»: в словах Путина о вакцинации услышали «тревожный сигнал»

Как отмечает российский журналист Дмитрий Севрюков, подобные выступления главы государства откровенно настораживают

Фото: Global Look Press

В 2020 году, когда ситуация с пандемией выглядела ещё совершенно неопределённой, а у человечества даже не было точного ответа на вопрос о том, получит ли оно вакцину от вируса, мгновенно распространившегося по всей территории земного шара, российские власти и лично президент Владимир Путин предпочитали не включаться в разъяснительную работу с населением.

Отчасти именно это обстоятельство и привело к столь резкому неприятию со стороны большей части населения страны всех ограничительных мер, вводимых властями с целью замедлить распространение инфекции и предотвратить его выход на новые пиковые значения.

Позднее, во второй половине 2020 года и в начале года текущего, когда у страны уже была спасительная вакцина, никто не стал вести разъяснительную работу, а информационная война за кампанию по массовой вакцинации граждан была с треском проиграна. Не помогли впоследствии ни личная вакцинация главы государства, ни редкие высказывания по этому поводу со стороны многочисленных чиновников. Напротив, населению этот период запомнился мерами, которые оно сочло попыткой принудить его прививаться без объяснения рисков, причин и других особенностей.

Не исключено, что именно эти обстоятельства легли в основу того, что сегодня российский президент Владимир Путин вынужден лично призывать граждан вакцинироваться и разводить руками, заявляя о том, что он не может понять, по какой причине огромное количество людей до сих пор игнорируют возможность получить дополнительную защиту от опасной болезни.

Так, в рамках недавнего совещания с Кабмином глава государства в очередной раз призвал россиян вакцинироваться и назвал «странным» поведение людей, которые до сих пор не решились привиться от COVID-19. Владимир Владимирович даже упомянул о разговорах о вакцинации со своими знакомыми, которые все ещё сомневаются в решении этого вопроса.

«Странно, люди с научными степенями, с хорошим образованием, все ещё ждут и не ставят прививку. Я не понимаю, что вообще происходит», - подытожил президент.

Между тем, как отмечает российский журналист Дмитрий Севрюков, подобные выступления главы государства откровенно настораживают. При этом эксперт подчёркивает, что обеспокоенность президента, вызванная низкими темпами вакцинации, вполне понятна. Однако ситуация, в которой он называет поведение большинства граждан «странным», утверждает журналист, является тревожным сигналом.

«Это тревожный сигнал, когда глава государства называет странным преобладающее поведение граждан. Такая оценка невысоких показателей вакцинации, с одной стороны, отражает глубокую обеспокоенность президента происходящим, но, с другой стороны, у руководства должен же быть на руках анализ сложившейся ситуации с выводами о том, почему россияне так себя ведут и не спешат прививаться, несмотря на все призывы.

Констатация странностей населения, напротив, свидетельствует, скорее о том, что или такой анализ не проводился, выводов не сделано, или же о том, что представленные президенту выводы не соответствуют реалиям, и потому он и разводит руками, пытаясь понять, почему документы о стране не сходятся с тем, как себя страна в действительности ведёт», - пишет Севрюков в своём авторском Telegram­-канале.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 19 часов назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 5 часов назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 4 минуты назад

«Удали!» Роскомнадзор напал на Александра Невзорова

Общество 17 минут назад

«Может, надо просто поменять мэра?» В сети возмущены новым закручиванием гаек от Собянина

Общество 1 час назад

Как Россия «побеждала» коронавирус: Хроника катастрофы в заявлениях чиновников

Общество 1 час назад

«У властей просто нет другого выхода»: россиянам прочат новый локдаун

Общество 2 часа назад

Россияне в два раза чаще стали искать авиабилеты после новости о нерабочей недели из-за COVID

Общество 2 часа назад

«Все начнется не с Москвы»: Гусий прокомментировал введение нерабочих дней в России

Общество 3 часа назад

«Какое-то чувство конца»: москвичи врезали Собянину после новостей о локдауне в Москве

Общество 3 часа назад

Путин поддержал предложение о введении временного локдауна в России

Общество 3 часа назад

«Голикова, за чей счет снова «банкет»?» В сети возмущены заявлением вице-премьера

Общество 3 часа назад

Милонов о приговоре Дудю: Он получил слишком маленькое наказание

Политика 3 часа назад

«Что толку менять министров, если голова у рыбы остается та же?»

Общество 3 часа назад

«Не пощадят никого»: Гращенков о новых планах Собянина

Общество 4 часа назад

Если мы не хотим пойти по пути КНР, надо бить по кошельку: эксперт об антиковидных мерах в Москве

Общество 4 часа назад

Сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» актер Виктор Евграфов умер в возрасте 73 лет

Общество 4 часа назад

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч за пропаганду наркотиков в интервью с Моргенштерном

Общество 5 часов назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Политика 5 часов назад

Бастрыкина призвали ответить по поводу нападения на НКО-иноагента

Общество 6 часов назад

Локдаун неизбежен? В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика