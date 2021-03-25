Агрегаторы такси и сервисы доставки еды ввели сервисный сбор с клиентов

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сборы, оплачиваемые пользователями. Доплаты появились у «Ситимобила», а до этого – у «Яндекс.Еды» и Delivery Club. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в пресс-службе компании, сбор в размере 1–4,5 рублей будет включен в стоимость поездки. Там подчеркнули, что это необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру и добавили, что средства будут направлены на развитие сервиса.

Отмечается, что за три месяца поступления от сервисного сбора для компании могут составить 50–225 млн рублей.

В пресс-службе также уточнили, что сбор не отразится на доходах водителей.

При этом сервисный сбор у сервисов доставки готовой еды и продуктов, таких как «Яндекс.Еда». составил 29 рублей за заказ, а у Delivery Club от 1 до 29 рублей.

«Это общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги. Например, он взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц», – отмечают в пресс-службе «Яндекса».

По словам старшего аналитика банка «Уралсиб» Константина Белова, сервисы заказа такси и еды исторически активно субсидировали своих партнеров и направляли немалые средства на продвижение, поэтому сейчас за счет введения новых сборов происходит их адаптация к более экономически оправданной модели.