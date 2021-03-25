Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:59

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды ввели сервисный сбор с клиентов

Полученные средства будут направлены на развитие сервисов

Фото: Global Look Press

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сборы, оплачиваемые пользователями. Доплаты появились у «Ситимобила», а до этого – у «Яндекс.Еды» и Delivery Club. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Как рассказали в пресс-службе компании, сбор в размере 1–4,5 рублей будет включен в стоимость поездки. Там подчеркнули, что это необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру и добавили, что средства будут направлены на развитие сервиса.

Отмечается, что за три месяца поступления от сервисного сбора для компании могут составить 50–225 млн рублей.

В пресс-службе также уточнили, что сбор не отразится на доходах водителей. 

При этом сервисный сбор у сервисов доставки готовой еды и продуктов, таких как «Яндекс.Еда». составил 29 рублей за заказ, а у Delivery Club от 1 до 29 рублей. 

«Это общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги. Например, он взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц», – отмечают в пресс-службе «Яндекса».

По словам старшего аналитика банка «Уралсиб» Константина Белова, сервисы заказа такси и еды исторически активно субсидировали своих партнеров и направляли немалые средства на продвижение, поэтому сейчас за счет введения новых сборов происходит их адаптация к более экономически оправданной модели. 

Теги: #деньги, #такси

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 5 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 6 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 6 дней назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Общество 8 минут назад

Вирусологи: четвертая волна COVID-19 в России может пойти на спад в январе

Политика 49 минут назад

Глава МИД Германии назвал Лукашенко «главарем государственной шайки контрабандистов»

Политика 1 час назад

Главное к 19 октября: МВД проверяет атаку на шелтер, Эрдоган против «горстки победителей войны», QR-коды в Питере

Общество 1 час назад

Видео: В столице идет первый снег

Общество 2 часа назад

СК объяснил, за что Бастрыкин ругал «понаехавшего с Кубанщины» следователя

Общество 3 часа назад

В Москве сегодня может выпасть снег, ночью температура опустится ниже нуля

Общество 10 часов назад

В Уфе женщина пыталась найти приёмных родителей сыну через интернет

Общество 10 часов назад

Опущенная маска за ₽5000, политубежище для героя Gulagu.net и снова шутинг: новости к вечеру 18 октября

Дмитрий Быков 10 часов назад

Гражданин, которого мы заслужили: Дмитрий Быков о предложении Киева по обмену Медведчука

Политика 10 часов назад

Главные фигуры на место преемника Путина. Большая игра уже началась

Политика 12 часов назад

Как по-разному проявили себя экс-адъютанты Путина, или нужен ли контроль за Шойгу?

Общество 12 часов назад

Еще 2 терабайта пыток: информатор Gulagu.net благополучно запросил убежище во Франции и передал новые данные правозащитникам

Общество 13 часов назад

Сергей Фургал требует судить его с коллегией присяжных

Политика 13 часов назад

Почему Горбачёв не обменял объединение Германии на нерасширение НАТО на восток?

Политика 15 часов назад

Станислав Белковский: Неужели Сурков снова хочет во власть?

Общество 15 часов назад

СМИ: Оскорблённого Бастрыкиным следователя увезли из отдела кадров на скорой

Политика 16 часов назад

Станислав Белковский: «Зачем Медведев написал статью об Украине»

Общество 16 часов назад

«О чем может информировать средняя температура по больнице?» В сети не понимают, где Минэкономразвития обнаружило рост доходов населения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика