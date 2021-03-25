ЦБ РФ не будет сверять часы по ФРС США

ЦБ России не будет синхронизировать свою денежно-кредитную политику с Федеральной резервной системой (ФРС) США, на днях заявила Эльвира Набиуллина. «Я не придерживаюсь аргумента, что нам надо оставить пространство для повышения ставки, чтобы это делать вместе с ФРС», – сказала она. Как это скажется на нашей инфляции и сбережениях граждан?

На мой взгляд, это заявление требует интерпретации.

Оно правильное, потому что внутренние причины вести себя так (или иначе) несравненно более значимы, чем внешние влияния. Но это не всем очевидно, т.к. лишь ничтожное меньшинство сограждан каждый день думают о денежно-кредитной политике. Они заняты другими, не менее важными делами. Но общие представления об устройстве мира, на мой взгляд, полезны. Они лечат от склонности к мистике и иррациональному поведению. Мой дедушка – инженер очень старой закалки бывало говаривал: «Каждый культурный человек должен знать, как в принципе устроен каждый механизм». Председатель ЦБ помогает нам понять, как в принципе устроен механизм денежно-кредитной политики.

Я вижу в заявлении Набиуллиной второй слой. Она сообщает, что во главу угла деятельности ЦБ поставлены наши, а не «их» интересы. Я это знал и раньше, но есть колеблющиеся, которым такая информацию будет полезна.