ЦБ РФ не будет сверять часы по ФРС США
ЦБ России не будет синхронизировать денежно-кредитную политику с Федеральной резервной системой (ФРС) США, на днях заявила Эльвира Набиуллина. Как это скажется на нашей инфляции и сбережениях граждан? Объясняет доктор экономических наук Павел МЕДВЕДЕВ
ЦБ России не будет синхронизировать свою денежно-кредитную политику с Федеральной резервной системой (ФРС) США, на днях заявила Эльвира Набиуллина. «Я не придерживаюсь аргумента, что нам надо оставить пространство для повышения ставки, чтобы это делать вместе с ФРС», – сказала она. Как это скажется на нашей инфляции и сбережениях граждан?
На мой взгляд, это заявление требует интерпретации.
Оно правильное, потому что внутренние причины вести себя так (или иначе) несравненно более значимы, чем внешние влияния. Но это не всем очевидно, т.к. лишь ничтожное меньшинство сограждан каждый день думают о денежно-кредитной политике. Они заняты другими, не менее важными делами. Но общие представления об устройстве мира, на мой взгляд, полезны. Они лечат от склонности к мистике и иррациональному поведению. Мой дедушка – инженер очень старой закалки бывало говаривал: «Каждый культурный человек должен знать, как в принципе устроен каждый механизм». Председатель ЦБ помогает нам понять, как в принципе устроен механизм денежно-кредитной политики.
Я вижу в заявлении Набиуллиной второй слой. Она сообщает, что во главу угла деятельности ЦБ поставлены наши, а не «их» интересы. Я это знал и раньше, но есть колеблющиеся, которым такая информацию будет полезна.
Разумеется, косвенно ФРС и другие центральные банки влияют на решения Банка России, потому что они влияют на мировую экономику, частью которой является экономика нашей страны. Именно поэтому специалисты ЦБ внимательно отслеживают и изучают работу многих иностранных центробанков, а не потому, что хотят пристроиться в кильватер их политики.
Неслучайно Набиуллина говорила именно о ФРС. Влияние ФРС на экономику США, составляющую 1/4 мировой экономики, очень существенно. А динамика четверти мировой экономики не может не отражаться на всех экономиках мира, и особенно на сырьевых, каковой является наша. Если темпы роста мировой экономики увеличиваются, растет спрос на сырьевые товары, на энергоносители, оживляется наша экономика. И наоборот!
Вести денежно-кредитную политику в таких условиях непросто. А если вспомнить, что наша доля в мировой экономике всего лишь приблизительно 2%, то очень трудно. Однако мои многолетние наблюдения показывают, что ЦБ справляется и его политика близка к оптимальной.
Правда, объяснить это нелегко. Я встречал сограждан, которые не до конца разобрались в квантовой механике, но не видел ни одного, кто не освоил бы полностью все экономические премудрости. Для некоторых это соответствует действительности. Но они обычно молчаливы. Шумят остальные. Мол, Набиуллина – злобный враг российского народа, нарочно повышает ставку, чтобы тормозить кредитование и экономику… Хотя альтернатива хорошо известна. Вспомним, ддекабрь 2014-го и почему надо было поднять ставку до 17%. Доллар скакнул до небес, и если бы глава ЦБ не подняла ставку, этот эффект продлился бы не одну неделю, а, возможно, тянулся бы до сих пор. И экономика России перешла бы в состояние 1992-го, когда инфляция была чуть ли не 3000%.