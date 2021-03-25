Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 21:55

«Скоро Милонов и до "Права первой ночи" додумается»: в сети оценили призыв депутата запретить выезд в Турцию незамужним россиянкам

Россияне уверены, что Милонов предложил это для борьбы с бедностью, ведь тогда «женщинам не понадобится брать кредиты на отпуск»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию. По его словам, местные мужчины «славятся» не самым лучшим поведением и постоянно пытаются «подпоить женщин палёным алкоголем».

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», - сказал депутат, добавив, что подобных жалоб поступает «очень много» и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.

Зная «любовь» россиян к Милонову, предугадать комментарии в соцсетях в его адрес после этого выступления было несложно.

«Очевидно Милонов готовит один из пунктов программы по борьбе с бедностью. Запрет на выезд одиноких женщин в Турцию убережёт их от кредитов на отпуск», - иронизирует читатель.

«Не хочу, чтобы такие люди указывали мне как жить», - отметил россиянин.

«Милонову пора перестать лезть не в свои дела и заняться непосредственными служебными обязанностями. Или освободить занимаемую должность в виду профнепригодности. Неужели он для таких бредовых идеи снова избрался в Госдуму?» - пишет пенсионер.

«Началось… Теперь будут предлагать глупости вместо того, чтобы заняться улучшением жизни народа», - предположил москвич.

«Опять от этих депутатов дешёвый популизм прёт. Чем Турция хуже Египта, Грузии, Абхазии и других курортов? Курортные романы никто не отменял, да и секс-туризм тоже. А вот таких депутатов с бредовыми идеями уже давно пора запретить!» - призвал экономист.

«Однако! Скоро Милонов и до "Права первой ночи" додумается...» - опасается молодожён.

«Милонов, если ты не в курсе, замужние жгут в Турции похлеще незамужних!» - разъяснили депутату.

Теги: #Милонов

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 4 дня назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 5 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 5 дней назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Политика 2 часа назад

«Пора Путину на «Битву экстрасенсов»: в сети шутят из-за фразы Пескова о пророчествах президента

Общество 2 часа назад

«Давайте лучше отзовём Володина»: в сети сочли бредом очередное высказывание спикера Госдумы

Общество 2 часа назад

Зачем российскому капиталу 300 тысяч мигрантов

Общество 6 часов назад

Пересильд и Шипенко перенесли 12 дней невесомости лучше, чем ожидалось. Врачи оценили состояние «киноэкипажа»

Общество 7 часов назад

Страну охватит «погодная лихорадка». Прогноз на следующую неделю

Недвижимость 8 часов назад

Вырастет ли плата за капремонт в связи с новым постановлением Мишустина?

Общество 8 часов назад

Объяснение властей Петербурга: шли проверять шоу Инстасамки, но сорвали концерт Васи Обломова

Общество 9 часов назад

В Москве, Питере и Перми QR-коды будут проверять роботы

Общество 10 часов назад

В Туве непривитым запретят посещать общепит, торговые центры и спортивные заведения

Политика 10 часов назад

«Застигли разведку США врасплох»: Китайская ракета поразила цель, облетев весь мир

Общество 13 часов назад

«Они там не селфи делали»: Рогозин оценил работу Пересильд и Шипенко на МКС

Общество 13 часов назад

Подростковая поножовщина в Дагестане. Как можно было предотвратить трагедию и кто должен был это сделать?

Общество 13 часов назад

Главное к 17 октября: Пересильд и Шипенко на Земле, экстрадиция из Кабо-Верде, белорусам можно читать «экстремистов»

Общество 14 часов назад

Кавказцам, устроившим драку в метро, предъявили обвинение.

Общество 1 день назад

Число жертв отравления спиртом на Урале составило 18, задержаны двое

Общество 1 день назад

Подростки устроили «Игру в кальмара» у одной из школ Екатеринбурга

Общество 1 день назад

В России продолжают умирать от алкоголя: на Урале 16 человек погибли из-за отравления спиртом

Дмитрий Быков 1 день назад

Даже короткие беседы с психологами и наркологами помогают страдающим алкоголизмом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика