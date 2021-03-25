«Скоро Милонов и до "Права первой ночи" додумается»: в сети оценили призыв депутата запретить выезд в Турцию незамужним россиянкам

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию. По его словам, местные мужчины «славятся» не самым лучшим поведением и постоянно пытаются «подпоить женщин палёным алкоголем».

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», - сказал депутат, добавив, что подобных жалоб поступает «очень много» и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.

Зная «любовь» россиян к Милонову, предугадать комментарии в соцсетях в его адрес после этого выступления было несложно.

«Очевидно Милонов готовит один из пунктов программы по борьбе с бедностью. Запрет на выезд одиноких женщин в Турцию убережёт их от кредитов на отпуск», - иронизирует читатель.

«Не хочу, чтобы такие люди указывали мне как жить», - отметил россиянин.

«Милонову пора перестать лезть не в свои дела и заняться непосредственными служебными обязанностями. Или освободить занимаемую должность в виду профнепригодности. Неужели он для таких бредовых идеи снова избрался в Госдуму?» - пишет пенсионер.

«Началось… Теперь будут предлагать глупости вместо того, чтобы заняться улучшением жизни народа», - предположил москвич.

«Опять от этих депутатов дешёвый популизм прёт. Чем Турция хуже Египта, Грузии, Абхазии и других курортов? Курортные романы никто не отменял, да и секс-туризм тоже. А вот таких депутатов с бредовыми идеями уже давно пора запретить!» - призвал экономист.

«Однако! Скоро Милонов и до "Права первой ночи" додумается...» - опасается молодожён.

«Милонов, если ты не в курсе, замужние жгут в Турции похлеще незамужних!» - разъяснили депутату.