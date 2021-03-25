В исправительной колонии во Владикавказе бунтуют заключённые

Почти шестьсот заключённых устроили бунт и пожар в исправительной колонии №1 во Владикавказе, сообщает телеграм-канал Baza. Причины пока неизвестны. Устроившие бунт разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории учреждения. К месту ЧП стягиваются силы со всего Владикавказа.

Сотрудники спецподразделений готовятся к штурму здания, в котором укрываются взбунтовавшиеся заключённые. По предварительным данным, беспорядки вспыхнули после конфликта с участием двух заключённых, в котором приняли активное участие сотрудники колонии.

Несколько зданий в колонии, которые подожгли бунтующие, относятся к строениям особого типа – так называемые бараки строгих условий содержания (СУС).

Формально заключённые живут в таких местах, как в обычных колониях общего режима, однако у них есть множество ограничений: например, именно эти бараки запираются, перемещаться местным зекам по территории свободно нельзя, жёстче действует охрана.

Сейчас сотрудники спецподразделений готовятся к штурму, но пока войти внутрь «пылающей» колонии опасаются и ждут подкреплений со всего региона, так как только городских сил им не хватило.