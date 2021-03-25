Новые правила вывоза детей: теперь можно запретить ребёнку выезд в конкретную страну и на определённый срок

В России с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу, сообщили в МВД в ответ на запрос ТАСС.

В частности, один из родителей теперь вправе запретить ребёнку выезжать лишь в конкретную страну и на определённый срок.

«Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определённый срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств», – отметили в МВД.

Есть и другие нововведения. Например, отныне законный представитель, запретивший ребёнку выезд из России, сможет сам вывозить его за границу. Правда, это касается только граждан России. Если выезд ребёнку запретил иностранец, то он и сам не сможет выехать за пределы РФ с несовершеннолетним.

Кроме того, теперь родители, подавшие заявление о несогласии ребёнка на выезд, смогут независимо от гражданства отозвать своё заявление во внесудебном порядке – достаточно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или консульство своей страны.

Комплект документов для подачи заявления об ограничении права ребёнка на выезд остаётся прежним. Родитель, запретивший выезд ребёнку, по-прежнему обязан официально уведомить об этом второго родителя.