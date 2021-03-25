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Жителя Ингушетии обвинили в реабилитации нацизма за негативный отзыв о Дне Победы

По мнению следствия, его пост унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Дмитрий Мальтера

В Ингушетии разыскивают 32-летниего местного жителя, который опубликовал пост с негативным мнением о Дне Победы. Он подозревается в реабилитации нацизма с использованием сети «Интернет». Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, 12 июля 2021 года подозреваемый разместил в сети «Интернет» информационный материал, в котором негативно высказался о праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, унижая честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также местонахождения и задержание подозреваемого.

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