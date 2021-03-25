С акцизом или без - будут сидеть

Круглые столы остались за Угловкой

Новгородская область стала одним из первых регионов страны, где для защиты предпринимателей появился Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». На федеральном уровне этот институт был создан как структура, объединяющая усилия российского делового сообщества, государственных структур и лидеров общественных организаций для защиты представителей бизнеса от коррупционного давления. Так что несложно догадаться, что работы у этого института в России хватает.

Вот и новгородский ЦОП этим летом провел специальное заседание, посвященное делу братьев Ильичевых. Круглый стол проходил не где-нибудь, а в здании областного Правительства. Руководство Новгородской области очень серьезно относится к сохранения комфортного бизнес-климата в регионе - в частности, на территории опережающего социально-экономического развития "Угловка", подарившего области новые инвестиции, налоги и рабочие места. Неслучайно на круглом столе выступал лично Министр промышленности и торговли региона Иван Чекмарев.

В итоге и представители бизнес-сообщества, и чиновники, которые посетили мероприятие, пришли к выводу (его после заседания резюмировал местный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Михайлов) "об отсутствии оснований для применения к Ильичеву В.М., Ильичеву С.М. меры пресечения в виде заключения под стражу".

К такому же выводу позднее пришли и участники заседания Общественного совета ЦОП "Бизнес против коррупции" уже в Москве: "Мы в состоянии легкого недоумения — обвинения по этому делу настолько очевидно безграмотные, что мы даже не знаем, по каким пунктам возражать". Члены федерального Совета также решили поддержать новгородских предпринимателей и дело взял под свое наблюдение уже Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов. Хеппи-энд? Как бы не так! Оказалось, для суда мнение даже представителя Президента мало что значит.

- В соответствии с законом "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ" статус данных должностных лиц предусматривает обязанность выявления фактов нарушений прав предпринимателей и принятия мер по их восстановлению, - пояснил "Собеседнику" адвокат Сергея Ильичева Александр Леонтьев. - Закон очерчивает должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ как гаранта государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти и должностными лицами. Но на примере ситуации с арестом и продлением стражи в отношении Ильичевых мы видим, что суды определяют заключение Уполномоченных как непроцессуальное обращение и частное мнение не участника процесса, суды отказывают в приобщении соответствующих писем и заключений. В этих условиях становится очевидным, что описанная в законе гарантия на практике является не больше, чем декларацией. А сам механизм по защите прав и законных интересов предпринимателей является иллюзией защиты.

И как с этим мнением можно поспорить? За экономическую деятельность у нас в стране только на словах до суда не сажают, но недаром же в нашем УК так много статьей: любому предпринимателю можно вменить любую из них, чтобы упрятать неугодного бизнесмена всерьез и надолго. Братьям вменяют и уклонение от уплаты налогов, и незаконное предпринимательство, и отмывание денежных средств, и даже организацию преступного сообщества... Потом суд, конечно, во всем разберется. Потом. Может быть. Но к тому моменту бизнес рискует перейти под чужой контроль.