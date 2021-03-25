С акцизом или без - будут сидеть
«Собеседник» продолжает следить за арестом предпринимателей из ТОСЭР «Угловка».
6 октября суд на непонятных основаниях оставил под стражей предпринимателей из Новгородской области Сергея и Василия Ильичевых, которых подозревают (пока даже без вменяемых доказательств) в неуплате акциза за работу с этиловым спиртом. Для безакцизной работы с которым у их предприятий, кстати, все лицензии есть.
Круглые столы остались за Угловкой
Новгородская область стала одним из первых регионов страны, где для защиты предпринимателей появился Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». На федеральном уровне этот институт был создан как структура, объединяющая усилия российского делового сообщества, государственных структур и лидеров общественных организаций для защиты представителей бизнеса от коррупционного давления. Так что несложно догадаться, что работы у этого института в России хватает.
Вот и новгородский ЦОП этим летом провел специальное заседание, посвященное делу братьев Ильичевых. Круглый стол проходил не где-нибудь, а в здании областного Правительства. Руководство Новгородской области очень серьезно относится к сохранения комфортного бизнес-климата в регионе - в частности, на территории опережающего социально-экономического развития "Угловка", подарившего области новые инвестиции, налоги и рабочие места. Неслучайно на круглом столе выступал лично Министр промышленности и торговли региона Иван Чекмарев.
В итоге и представители бизнес-сообщества, и чиновники, которые посетили мероприятие, пришли к выводу (его после заседания резюмировал местный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Михайлов) "об отсутствии оснований для применения к Ильичеву В.М., Ильичеву С.М. меры пресечения в виде заключения под стражу".
К такому же выводу позднее пришли и участники заседания Общественного совета ЦОП "Бизнес против коррупции" уже в Москве: "Мы в состоянии легкого недоумения — обвинения по этому делу настолько очевидно безграмотные, что мы даже не знаем, по каким пунктам возражать". Члены федерального Совета также решили поддержать новгородских предпринимателей и дело взял под свое наблюдение уже Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов. Хеппи-энд? Как бы не так! Оказалось, для суда мнение даже представителя Президента мало что значит.
- В соответствии с законом "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ" статус данных должностных лиц предусматривает обязанность выявления фактов нарушений прав предпринимателей и принятия мер по их восстановлению, - пояснил "Собеседнику" адвокат Сергея Ильичева Александр Леонтьев. - Закон очерчивает должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ как гаранта государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти и должностными лицами. Но на примере ситуации с арестом и продлением стражи в отношении Ильичевых мы видим, что суды определяют заключение Уполномоченных как непроцессуальное обращение и частное мнение не участника процесса, суды отказывают в приобщении соответствующих писем и заключений. В этих условиях становится очевидным, что описанная в законе гарантия на практике является не больше, чем декларацией. А сам механизм по защите прав и законных интересов предпринимателей является иллюзией защиты.
И как с этим мнением можно поспорить? За экономическую деятельность у нас в стране только на словах до суда не сажают, но недаром же в нашем УК так много статьей: любому предпринимателю можно вменить любую из них, чтобы упрятать неугодного бизнесмена всерьез и надолго. Братьям вменяют и уклонение от уплаты налогов, и незаконное предпринимательство, и отмывание денежных средств, и даже организацию преступного сообщества... Потом суд, конечно, во всем разберется. Потом. Может быть. Но к тому моменту бизнес рискует перейти под чужой контроль.
Бизнес, к слову, приличный: промплощадка в Угловке на 30 га земли промышленного назначения со всеми коммуникациями, с железнодорожной веткой и лицензией на приемку опасных грузов, с постройками и новыми цехами, в которых трудятся до 400 человек. Которых новый хозяин может выгнать на улицу, оставив их самих без работы, а их семьи без денег.
Лицензия на посадку
Современные производственные линии, собственная лаборатория и полная финансовая прозрачность. В партнерах - Роснефть, Хенкель, Лукойл... По сути, вся вина братьев Ильичевых кроется в том, что они сами, с нуля, без всяких ваучеров и приватизаций создали этот самый успешный бизнес. В частности, их «Валдайская косметика» стала крупнейшим российским производителем, разрабатывающим и внедряющим современные технологии производства антисептических средств для рук и помещений на основе не каких-то вредных для кожи химикатов, а уникального природного антисептика - этилового спирта.
Состав продукции "Валдайской косметики" рекомендован ВОЗ и Роспотребнадзором и давно оценен потребителем. На популярном сайте "Отзовик", например, о ней нет ни одного негативного отклика. "Эффективность обеззараживания 99,99%". "Приятно, что такой хороший продукт делают у нас в России, в Новгородской области". "Состоит из этилового спирта не менее, чем на 75-80 %. И не требует смывания..."
Этиловый спирт в составе - это важный момент. Может быть, ключевой в угловском деле. Если нефть - это "черное золото" России, то этиловый спирт - "белое". И это белое золото весьма востребовано за рубежом. Финляндия, Турция, Прибалтика, Германия, Китай - экспорт российского этилового спирта из года в год все набирает обороты.
Именно с использованием этилового спирта Сергей и Василий Ильичевы во время пандемии наладили масштабное производство антисептиков, так нужных для борьбы с коронавирусом. Причем, зачастую братья поставляли свою социально значимую продукцию абсолютно бесплатно в детские дома, больницы и даже в Госдуму. Правда, их конкуренты считают, что этанол не на экспорт - деньги на ветер. С такой бухгалтерией не поспоришь. Чем безвозмездно спасать жизнь ветеранам, гораздо выгоднее продать этиловый спирт за бугор. А антиспетики для собственных сограждан можно намешать из какого-нибудь метанола, который, правда, при всех своих антибактериальных свойствах считается сильным кумулятивным ядом, поражающим нервную и сосудистую системы и сетчатку глаз. Но для некоторых деньги ведь спиртом не пахнут, не так ли!
Вот только предприниматели из ТОСЭР "Угловка", когда создавали свое производство, думали, видимо, не только о деньгах. Промышленная площадка Ильичевых выпускала, да и все еще выпускает, такую продукцию на этиловом спирте без акциза, как косметика и моющие средства, дезинфекторы и нестерильные лекарственные формы, растворители, омыватели и антифризы... Все это при полном контроле Росалкогольрегулирования, выдавшего все необходимые лицензии.
Но оказалось, что работа с этиловым спиртом даже без акциза сопряжена с огромным риском для бизнеса и свободы. Достаточно лишь малейшего подозрения даже в отношении не тебя, а твоего соседа по инвестплощадке, и тебя могут вопреки закону швырнуть за решетку. Гораздо безопасней вообще отказаться от всяких лицензий и перейти с безвредного этилового спирта на химические заменители. К слову, на "Валдайской косметике" уже подумывают это сделать. Ведь не выпускай тут безвредную для потребителя безакцизную продукцию, никаких проблем у Ильичевых бы не возникло: а если пахнет даже безакцизным спиртом - жди беды.
Дело пахнет этиловым спиртом
Братья Ильичевы стояли у истоков ТОСЭР "Угловка", они привлекали сюда инвесторов, вкладывали в ее развитие свои силы и средства, создали в регионе целое сообщество предпринимателей, которые дополняют друг друга в бизнесе, раскрыли перед местными жителями такие перспективы развития, что это не могло не вызвать зависть у конкурентов. И, судя по всему, вызвало. Весной Ильичевых арестовали, и уже несколько раз продляли арест.
Основанием для обвинений стало то, что одно из предприятий Угловки заподозрили в торговле этиловым спиртом без акциза, и хотя то предприятие и принадлежит совсем другим людям, обвинили Ильичевых. Почему? Только за то, что сдавали тому юрлицу в аренду свои помещения?
- Подозрение в совершении данного преступления не подтверждено ни одним из документов, содержащихся в материалах, предоставленных суду, - пояснил "Собеседнику" адвокат Сергея Ильичева Александр Леонтьев.
Да и было ли само преступление, еще вопрос. Как продолжает адвокат:
- Следователем не приведено ни одного обоснованного факта совершения финансовых сделок, совершенных обвиняемым в результате совершенного им, якобы, преступления.
Ни одного! Нет ни фактов, ни доказательств. Есть только бизнес, который может пойти крахом. Но практика показывает, что за решеткой люди становятся более податливыми, так что с акцизом или без него, бизнесмены будут сидеть - до тех пор, пока это нужно следствию. А вот нужно ли это стране и отдельно взятому региону - вопрос. Разумеется, риторический.
В конце лета в той же Новгородской области состоялась презентация нового промышленного кластера - ОЭЗ «Новгородская», постановление об открытии которой 8 июля подписал лично премьер Михаил Мишустин. А про ТОСЭР «Угловка», на которую в регионе совсем недавно делали ставку, как на некую панацею против дальнейшего загнивания глубинки, в создание которой было вложено столько сил и ресурсов, на которой трудоустроены сотни местных жителей, словно забыли. Но местные власти переживают, что подобное может произойти и с другими территориями опережающего социально-экономического развития.
Региональное, да и федеральное (и международное, кстати, тоже) бизнес-сообщество прекрасно считывает сигналы: зачем создавать успешное предприятие, если тебя за это могут посадить, а твое дело отнять. Судьба братьев Ильичевых из ТОСЭР «Угловка» - прекрасное доказательство того, что от «Угловки» до уголовки сегодня - один маленький шаг.
Для того, чтобы переломить ситуацию, нужно прямое вмешательство власти. В первую очередь, законодательной. Слова омбудсменов в России должны не только сотрясать воздух, но и обрести положенную им весомость.
- К этому делу должен присмотреться новый депутатский корпус Государственной Думы РФ, призванной не только разрабатывать и принимать законы, но и корректировать их с целью обеспечения их работоспособности, - считает адвокат Леонтьев. - В частности, действующий УПК РФ реально не раскрывает и не конкретизирует тех полномочий, которые бизнес-омбудсмены вправе применять в рамках уголовного процесса. Задача эта становится актуальной и влечет необходимость немедленного реагирования законодателей.
Таким образом казалось бы местечковая история двух пострадавших новгородских предпринимателей приобретает уже общефедеральное значение. Исход их дела станет ярким показателем того, функционирует ли в стране на самом деле правовая защита бизнеса, или она лишь декларируется на бумаге, прикрывая творящийся беспредел.