В Москве задержали мошенников, которые за $4 млн предлагали сделать свою жертву губернатором Чукотки

ФСБ задержала в Москве мошенников, которые предложили россиянину должность губернатора Чукотского автономного округа за $4 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, такое необычное предложение было сделано в конце сентября. Трое граждан, выдавая себя за сотрудников ФСБ, заявили жертве мошенничества, что у них есть возможность назначить его на должность губернатора Чукотского автономного округа. За это они запросили $4 млн.

Мошенники были задержаны 6 октября при передаче денег на Лубянском проезде в Москве, когда двое участников группы получили от гражданина $1 млн, из которых только 30 тыс. были настоящими купюрами.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 30 УК «Приготовление к преступлению», а также по ст. 159 «Мошенничество».

По данным телеграм-канала Baza, должность губернатора Чукотки пытались продать генералу-майору полиции, бывшему главе МВД Калмыкии Тимофею Сасыкову.