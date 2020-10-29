Федеральный судья приостановил действие скандального закона об абортах в Техасе

Федеральный окружной суд города Остин в Техасе удовлетворил требование Министерства юстиции США о временной остановке действия местного закона, запрещающего аборты в штате. Об этом сообщает газета The New York Times.

Напомним, что закон ограничивает право женщин на проведение аборта с того момента как у плода появляется сердцебиение — это происходит, по приблизительным оценкам, в районе шестой недели беременности, когда женщина может ещё даже не осознать, что находится в положении.

Более того, по новому техасскому закону, против которого резко возразили многие общественные деятели и политики в США, любой гражданин страны может обратиться в суд и получить $10 тысяч, если будет доказано, что некто проводил аборт или способствовал этому. К примеру, ряд агрегаторов такси уже обязались покрыть водителям возможные издержки, если их привлекут к ответственности за доставление женщины к месту проведения аборта.

Судья Роберт Питман, принявший решение удовлетворить ходатайство Минюста, считает, что посредством вступившего в силу закона «женщинам незаконно мешают осуществлять контроль над своей жизнью способами, защищенными Конституцией».

Сложность с исполнением решения о приостановлении действия закона также заключается в том, что он предусматривает возможность подачи иска даже за тот период времени, когда действие закона было приостановлено. Таким образом, если его не отменят полностью, проводившие в это время аборты клиники все равно могут подвергнуться наказанию.