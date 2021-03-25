Роман Вильфанд: «До 12 октября можно рассчитывать на хорошую погоду»
Научный руководитель Гидрометцентра поделился прогнозами синоптиков на октябрь.
– Погода стоит достаточно тёплая. Это уже долгожданное бабье лето? Или оно еще впереди?
– Это дело вкуса, как назвать нынешний период. Я думаю, что, конечно, это не бабье лето. Это – настоящая пора золотой осени.
Температура дневная +10-12°С, это правда. Но ночью-то – около 0, заморозки. По области до -3°С. Безусловно это не бабье лето, но это – замечательная пора.
Скандинавский антициклон пришёл к нам с севера. На синоптической карте он весьма красив – мощный, с большим количеством изолиний, изобар – линий равного давления... Это значит, что и в центре антициклона очень высокое давление. Оно близко к рекорду.
Но пугаться этого высокого давления абсолютно точно не нужно. Потому что в абсолютных единицах это 762-766 мм ртутного столба. А мы со школы знаем, что нормальное давление – 760 мм. То есть сейчас чуть выше нормы.
Но, конечно, когда я говорю «нормальное давление» – имею в виду давление на уровне моря. А, к примеру, москвичи живут чуть-чуть выше уровня моря. Так что пугаться не стоит. Давление, которое принес скандинавский антициклон совершенно никак не влияет. Тем более, оно постоянное, ровное.
На улице солнце, воздух очень прозрачный, мало молекул водяного пара, тем более уж аэрозолей… В общем, прекрасная пора. И одно удовольствие смотреть на насыщенную палитру, которую дарит нам эта пора золотой осени, когда листья деревьев по-разному окрашиваются. Этим нужно наслаждаться.
– А что нас ждёт дальше в октябре? Долго ли мы будем наслаждаться этой красотой?
– До конца рабочей недели сохранится такое высокое давление и такая замечательная прозрачность. И солнышко днём, которое позволяет даже загорать: если постоять полчаса, подставив лицо солнцу, загар появится.
В выходные давление тоже будет высокое. Даже в начале следующей недели (оно понизится, конечно, но все равно будет выше нормы). Замечательная пора. Она продлится до начала второй декады, до 12 октября точно.
Какая погода ожидает нас в дальнейшем? Если судить по сентябрю, сентябрь всего был на 0,95 градуса ниже нормы...
– В прошлом нашем разговоре вы рассказывали, что синоптики прогнозировали бабье лето… А разве оно было?
– Но ведь вспомните, пожалуйста, что происходило. Очень холодное начало сентября, погода на месяц опережала своё развитие – она была такой, какой обычно бывает в первых числах октября. Затем, с 9 по 13 число – потрясающее бабье лето: +20-24°С днём, ночью – около +15°С. Настоящая июльская погода.
И это я называю данные только одной реперной станции в Москве, а температуры в столице были гораздо выше. Не говоря уж о южных регионах страны. Поэтому бабье лето настоящее все же было. Хотя погода, согласен, была не особенно солнечная. Было облачно. Шла очень мощная адвекция тёплых воздушных масс. А вот принесённое тепло, оно овевало просто.
Впрочем, запоминается только последнее, помните, как Штирлиц уверял в «Семнадцати мгновениях весны»? А третья декада сентября, действительно, была холодной.
– Давайте вернёмся к октябрю.
– Октябрь не будет столь же неустойчивым, как истекший сентябрь. Но все-таки колебания будут – ожидается и похолодание, и потепление. Будут и дожди.
Наиболее дождливая погода прогнозируется начиная со второй половины месяца. Впрочем, лучше говорить «осадки», а не «дожди». Потому что в октябре часто бывает и мокрый снежок. Но золотое правило всегда выполняется: октябрьский снег на зиму не ложится. Поэтому, даже если выпадет снежок, он растает.
Антициклон, который обусловливает такую погоду, весьма неоднородный.
Завершился бархатный сезон, как и прогнозировалось. Холодный воздух через Урал поступает и в Северокавказский федеральный округ, и в Краснодарский край, и в Крым. Там температура воздуха +15-17°С. Лишь в Сочи гораздо теплее – около + 20-22°С. И температура воды (только в Сочи) около +20°С. Везде уже ниже, особенно в Крыму – тут уже вода + 17-18°С. Погода комфортная, но это уже не бархатный сезон, он закончился. В прошлом году бархатный сезон длился на три недели дольше – почти до середины третьей декады октября.
Вот такая погода прогнозируется в Москве и на европейской части страны в частности.