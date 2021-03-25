Роман Вильфанд: «До 12 октября можно рассчитывать на хорошую погоду»

– Погода стоит достаточно тёплая. Это уже долгожданное бабье лето? Или оно еще впереди?

– Это дело вкуса, как назвать нынешний период. Я думаю, что, конечно, это не бабье лето. Это – настоящая пора золотой осени.

Температура дневная +10-12°С, это правда. Но ночью-то – около 0, заморозки. По области до -3°С. Безусловно это не бабье лето, но это – замечательная пора.

Скандинавский антициклон пришёл к нам с севера. На синоптической карте он весьма красив – мощный, с большим количеством изолиний, изобар – линий равного давления... Это значит, что и в центре антициклона очень высокое давление. Оно близко к рекорду.

Но пугаться этого высокого давления абсолютно точно не нужно. Потому что в абсолютных единицах это 762-766 мм ртутного столба. А мы со школы знаем, что нормальное давление – 760 мм. То есть сейчас чуть выше нормы.

Но, конечно, когда я говорю «нормальное давление» – имею в виду давление на уровне моря. А, к примеру, москвичи живут чуть-чуть выше уровня моря. Так что пугаться не стоит. Давление, которое принес скандинавский антициклон совершенно никак не влияет. Тем более, оно постоянное, ровное.

На улице солнце, воздух очень прозрачный, мало молекул водяного пара, тем более уж аэрозолей… В общем, прекрасная пора. И одно удовольствие смотреть на насыщенную палитру, которую дарит нам эта пора золотой осени, когда листья деревьев по-разному окрашиваются. Этим нужно наслаждаться.