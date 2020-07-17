Юрий Вяземский: Вот бы на Марс слетать!

Особая история

– Гипотетически хотели бы вы оказаться на их месте?

– Хотел бы, конечно, лет в 30-40, пройдя соответствующую тренировку. Мне 70, мне нельзя. Я знаю про возрастные ограничения, потому что мой отец академик Симонов занимался медициной, физиологией и, в том числе, космической биологией. Плюс что делать там и насколько длителен этот лёт? Когда-то я со своим отцом переводил книжку, которая звучала, как «Человек в длительном космическом полете».

Это особая история. Поскольку я рано женился, мне надо было зарабатывать на жизнь для своей семьи, я часто ездил в Америку, в качестве переводчика и переводил космическую биологию и медицину – я слишком хорошо знаю, что в этом возрасте я не вынес бы и перегрузок и невесомости. И в этом возрасте надо о земле думать. А так конечно же я хотел бы, потому что это удивительно.

– Что может быть интересного в космосе, и ради чего целая отрасль туризма развивается и в США и в России?

– Люди же разные. Кому-то хочется сказать «Ребята, я был в космосе»! Кому-то хочется сняться в фильме, потому что это уникальный процесс, когда тебя там снимают, когда ты актриса и ты полетела.

Но если бы я туда полетел, мне больше всего хотелось бы посмотреть на эту, как мне рассказывали, удивительной красоты Землю нашу, маленькую, нежную, трогательную очень. Меняет ощущение и жизни и цели твоей жизни.

Люди, которые там бывали, они особенные. Алексей Архипович [Леонов] чего стоит!