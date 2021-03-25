Почти у каждого десятого россиянина есть знакомый с биполярным расстройством

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и компания «Гедеон Рихтер» провели опрос, приуроченный ко Всемирному дню психического здоровья.

Почти каждый десятый участник исследования рассказал о том, что у кого-то из его окружения было диагностировано биполярное аффективное расстройство (БАР) – среди знакомых (5%) или близких (3%).

Согласно результатам опроса, молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет более информированы о биполярном расстройстве (68%). С возрастом уровень знания о заболевании среди респондентов снижается до 40%-53% в средних возрастных группах и до 28% в предпенсионном и пенсионном возрасте. Аналитики связывают это с освещением темы биполярного расстройства в социальных сетях, которыми чаще всего пользуется молодежь.

Отмечается, что темы психического здоровья в СМИ позитивно воспринимают молодые люди от 18 до 24 лет (91%), женщины (78%) и жители городов с численностью от 100 тысяч человек (79%-81%).

Возросшую популярность темы связывают с принятием обществом людей с психическими заболеваниями, а также рост численности таких граждан.

В топ причин, по которым пациенты с БАР и их близкие не обращаются к врачу вошли боязнь осуждения окружающих (42%); незнание о заболевании и непонимание потребности в психиатрической помощи (37%); боязнь, что родственника поместят в интернат или диспансер (34%); страх того, что потребуется дорогостоящее лечение, которое может оказаться неэффективным (32%), а также отсутствие веры в то, что медицина вообще может помочь (22%). При этом 17% опрошенных убеждены, что такой болезни не существует.

Больше половины (54%) участников опроса указали, что людям с психическими заболеваниями приходится сталкиваться со сложностью при трудоустройстве. Порядка 16% респондентов считают серьезной проблемой непринятия близкими такого диагноза, при этом 41% не видит в этом трудностей.

Какие-либо изменения в отношении к людям с психическими заболеваниями в последнее время фиксируют 46% участников опроса, ещё 42% считают, что перемен в восприятии таких людей обществом за последние пять-10 лет не произошло. О позитивных переменах говорят преимущественно молодые люди – 44% в возрастной группе 18-24 года, о негативных – 31% в группе 60 лет и старше.

Биполярное аффективное расстройство (БАР) – психическое заболевание, которое проявляется в виде аффективных навязчивых состояний, сказывается на качестве жизни и мешает социализироваться. Как правило, биполярное расстройство диагностируется у людей в возрасте 30-40 лет. Редки случаи, когда заболевание выявляется позже или раньше этого возраста.