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«Пенсии хватает на хлеб и молоко». Тренер Гагарина рассказал, как живут ветераны космонавтики

Бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, близкий друг первого космонавта Юрия Гагарина полковник ВВС в отставке Валентин Петров оценил, что ждет Пересильд и Шипенко в космосе и поведал о жизни после большой славы

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Фото: @Pixabay

Валентин Петров, который готовил исторический полет Юрия Гагарина в космос, спрогнозировал, как может пройти полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в космос, который стартует уже 5 октября.

-Безопасность жизни обеспечена, погибнуть киногруппе точно никто не даст, — высказался Валентин Петров. - Но проблемы со здоровьем, точнее, с адаптацией, неизбежны. У каждого человека свои индивидуальные особенности организма. Один полетит — нормально, а другого двое суток, извините, тошнит и выворачивает. Самое главное, выдержать первые два дня акклиматизации.

Сам ветеран космонавтики, причастный к покорению космоса нашей страной, как оказалось, несколько лет назад потерял зрение и живет на весьма скромную пенсию.

-Мне 86 лет, несколько лет назад потерял зрение. Из квартиры не выхожу. Живой лишь потому, что друзья — как раз из космической отрасли — поддерживают, звонят, приходят. Космос — это настоящее братство, вот они своих не бросают. А так я живу на ощупь. Пенсии хватает, условно говоря, на хлеб и на молоко. Нам обещают, что прибавят. Но не подумайте, будто жалуюсь, — рассказал NEWS.ru тренер Юрия Гагарина.

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