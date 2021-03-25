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Автор карикатур на пророка Мухамеда из Швеции Ларс Вилкс погиб в ДТП

В машину, в которой находился художник и два полицейских, въехал грузовик

Фото: Global Look Press

Шведский художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда, 75-летний Ларс Вилкс погиб в ДТП на юге Швеции вместе с двумя полицейскими, которые его охраняли. Об этом со ссылкой на полицию сообщает SVT.

Как уточняется, в машину, в которой находился художник и полицейские, въехал грузовик. Оба автомобиля загорелись, на место прибыли пожарные, а дорогу пришлось перекрыть на некоторое время. Сам водитель грузовика получил серьезные травмы и был госпитализирован. 

Позже его допросили в больнице, но обстоятельства пока не ясны. Дело расследуется как действия, повлекшие смерть другого человека.

«Мы не можем пока сказать, как произошла авария. Необходимо дождаться результатов расследования», – заявил представитель полиции. 

Ларс Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. В ноябре 2007 года рисунок был напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира. Боевики пообещали $100 тысяч за его голову. С тех пор карикатурист жил под охраной полиции. За это время его дом пытались поджечь, нападали на него, взламывали сайт художника и планировали расправу над ним. 

Теги: #художник

Рубрика: Общество

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