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Сегодня, в 17:41

Умер художник, оформивший станции метро Парижа и Москвы, Иван Лубенников

Он также являлся автором оформления фасадов Московского театра на Таганке, интерьеров музея Маяковского и др.

Фото: Gallerix.ru

Народный художник России, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников, умер сегодня в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу академии сообщает ТАСС.

«Большая печаль, огромная утрата – скончался великий художник, монументалист. Он был удивительным человеком, честным, открытым, снискал себе любовь, признательность и уважение многих людей», – рассказали в РАХ. 

Фото: mmoma.ru

Иван Лубенников родился в 1951 году в Минске. Закончил МГАХИ им. В. И. Сурикова. Он являлся одним из современных художников-монументалистов, создавших свой уникальный стиль в городской архитектуре. Получил мировое признание и как живописец.

В частности, ему принадлежит роспись кафетерия на железнодорожном вокзале в Звенигороде, московского театра на Таганке, а также художественное оформление нескольких новых вестибюлей и станций Московского метрополитена («Маяковская», «Сретенский бульвар» и др.), станций метро в Париже.

Фото: artguide.com

Как отметили в РАХ, в последние годы он работал над классическими камерными жанрами живописи и вносил в них собственное, глубоко личное прочтение и главными героями его картин оставались люди, так как именно их проблемы волновали художника. 

Кроме искусства, Лубенников занимался активной общественной и педагогической деятельностью, являлся профессором кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В. И. Сурикова, был председателем секции монументально-декоративного искусства Московского союза художников и членом комиссии по монументальному искусству Союза художников России.

Теги: #художник

Рубрика: Общество

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