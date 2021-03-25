Умер художник, оформивший станции метро Парижа и Москвы, Иван Лубенников

Народный художник России, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников, умер сегодня в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу академии сообщает ТАСС.

«Большая печаль, огромная утрата – скончался великий художник, монументалист. Он был удивительным человеком, честным, открытым, снискал себе любовь, признательность и уважение многих людей», – рассказали в РАХ.