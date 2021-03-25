Жителей столичного региона в первую неделю октября ждет рекордно высокое давление

В субботу, 2 октября, в столице и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Температура в Москве составит 8-10 градусов, по области прогнозируют 7-12 тепла. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 2-7 м/с, атмосферное давление 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – около 60%.

«Погода в Москве и области существенно не изменится. Содержание кислорода в норме, атмосферное давление выше привычных значений. Люди здоровые в такую погоду чувствуют себя хорошо, метеопатические реакции у них не развиваются. А люди метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, склонные к спастическим реакциям, перенесшие сосудистые катастрофы могут почувствовать дискомфорт», – пишет сайт «Метеоновости».

Отмечается, что предстоящая неделя в столице будет отмечена рекордами по атмосферному давлению, и первый из них уже побит сегодня, 2 октября: всю ночь давление удерживалось на уровне 1017 гПа ( 763 мм рт ст). Прежний рекорд этого дня составлял 1014,3 гПа (760,7 мм рт ст ) и принадлежал 1975 году.

Рекордно высокое давление ожидается в период с 2 по 6 октября, предупреждают специалисты.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, облачная и сухая погода сохранится в Москве всю неделю. Днем воздух будет прогреваться до 11-13 градусов, а в пятницу, 8 октября, синоптики обещают до 16 градусов тепла.