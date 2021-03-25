Кухня наизнанку. 15 необычных фактов о продуктах питания
Оказывается, морковь изначально была фиолетовой, запах шоколада успокаивает, а из арахисового масла можно получить бриллиант
# Помидоры теряют свой вкус при температуре ниже 12 °С, поэтому их не рекомендуется хранить в холодильнике.
# Рыбные консервы полезнее мясных, так как размягченные косточки содержат кальций.
# В лимонах вдвое больше сахара, чем в клубнике. А в сладком перце больше витамина С, чем в цитрусовых.
# Красный пищевой краситель сделан из измельченных насекомых кошенилей.
# Арахис – не орехи, это родственник фасоли и гороха. Его съедобные семена находятся не в скорлупе, а в стручках.
# Из арахисового масла, богатого углеродом, при сильном давлении реально получить бриллиант.
# Морская соль по составу ничем не отличается от обычной, хотя продают ее как более полезную.
# У кукурузного початка всегда четное число зерен.
# Фисташки могут загореться при перевозке, так как содержат много горючего жира.
# Яблоня, земляника, роза и персик принадлежат к одному семейству — розовые.
# Острые блюда снижают плохой холестерин и являются пищей долгожителей.
# Картофель поглощает и отражает радиоволны, в том числе, сигнал интернета. Причина – высокое содержание воды и химический состав.
# Кофе – не зерно, а ягода, как и арбуз. Так что не будет ошибкой назвать кофейный напиток ягодным.
# Морковь раньше была фиолетовой. Оранжевым овощ стал в конце 17 века благодаря голландским селекционерам.
# Лучшее успокоительное — запах шоколада. Но если откусить кусочек, то эффект будет обратным и придет бодрость.