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Кухня наизнанку. 15 необычных фактов о продуктах питания

Оказывается, морковь изначально была фиолетовой, запах шоколада успокаивает, а из арахисового масла можно получить бриллиант

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Фото: @Pixabay

 # Помидоры теряют свой вкус при температуре ниже 12 °С, поэтому их не рекомендуется хранить в холодильнике.

# Рыбные консервы полезнее мясных, так как размягченные косточки содержат кальций.

# В лимонах вдвое больше сахара, чем в клубнике. А в сладком перце больше витамина С, чем в цитрусовых.

# Красный пищевой краситель сделан из измельченных насекомых кошенилей.

# Арахис – не орехи, это родственник фасоли и гороха. Его съедобные семена находятся не в скорлупе, а в стручках.

# Из арахисового масла, богатого углеродом, при сильном давлении реально получить бриллиант.

# Морская соль по составу ничем не отличается от обычной, хотя продают ее как более полезную.

# У кукурузного початка всегда четное число зерен.

# Фисташки могут загореться при перевозке, так как содержат много горючего жира.

# Яблоня, земляника, роза и персик принадлежат к одному семейству — розовые.

# Острые блюда снижают плохой холестерин и являются пищей долгожителей.

# Картофель поглощает и отражает радиоволны, в том числе, сигнал интернета. Причина – высокое содержание воды и химический состав.

# Кофе – не зерно, а ягода, как и арбуз. Так что не будет ошибкой назвать кофейный напиток ягодным.

# Морковь раньше была фиолетовой. Оранжевым овощ стал в конце 17 века благодаря голландским селекционерам.

# Лучшее успокоительное — запах шоколада. Но если откусить кусочек, то эффект будет обратным и придет бодрость.


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