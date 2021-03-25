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В Оренбурге двое мужчин пойдут под суд за кражу 10 млн у 13 несовершеннолетних сирот

Всего в деле пять фигурантов

Фото: УСКР по Оренбургской области

Один из обвиняемых заходит в банк с сиротой, чьи средства намерен присвоить

В городе Оренбурге региональное отделение СКР завершило расследование в отношении двух граждан в возрасте 42 и 35 лет. Они обвиняются по четырем статьям УК РФ, связанным с кражей и мошенничеством.

Они и еще трое напарников, которые тоже находятся под следствием, за четыре месяца в 2019 году обманным путем похитили с банковских счетов 13 детей, оставшихся без попечения родителей, 10 миллионов рублей.

Сейчас весь ущерб, причиненный несовершеннолетним, возмещен в полном объеме, а на имущество обвиняемых наложен арест, передает пресс-служба областного УСКР.

В ближайшее время будет утверждено обвинительное заключение и дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #дети

Рубрика: Общество

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