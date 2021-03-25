«Верх цинизма!» В сети раскритиковали «подачки» в 20 тысяч перед учебным годом из средств материнского капитала

Счётная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тысяч рублей. И все бы хорошо, но ведомство предложило делать это за счёт средств материнского капитала.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счёт средств материнского семейного капитала», - говорится в документе, подготовленном ведомством.

О том, как быть с семьями, у которых нет материнского капитала, либо он уже потрачен, не сообщается. Да и те, у кого есть маткапитал, наверное, сами бы хотели распоряжаться им. Так что в соцсетях Счётную палату разнесли в пух и прах.

«Ну, главное чтобы одобрили. А вообще не может не радовать то, что тема с выплатами продолжается, несмотря на то, что выборы уже прошли», - написал, правда, поначалу наивный читатель, но ему быстро объяснили, в чем тут подвох.

«Банкет за счёт кровных средств из материнского капитала - это верх цинизма! – отметил россиянин. - Зачем расходовать маткапитал? Пусть государство выдаёт их из бюджета, если с таким пафосом подаёт. И потом, у какого процента семей с детьми есть не потраченный маткапитал? Полагаю, куда меньше 50 %. А что делать остальным?»

«Счётная палата, видимо, не очень в курсе, что после выплаты школьных 10 тысяч в августе, канцелярия подорожала в 4 (!) раза. Барыги почуют лишние деньги у людей и поднимут цены. Смысл в этих выплатах?» - не понимает мать первоклассника.

«Из каждого утюга звучит «Выплаты по 10000 учащимся». Подачка, блин, на штаны и рубашку, а пафоса столько, будто каждому по часам как у Пескова раздали», - в бешенстве москвич.

«Если бы у родителей были нормальные, достойные зарплаты, то не нужны были бы эти... «подарки». Когда уже люди это поймут и перестанут радоваться жалким подачкам?..» - не понимает пенсионер.

«Почему ж опять не всем школьникам? Пример, самостоятельная мама, ребёнок 10 лет, маткапитала нет – и всё, в пролёте?» - приводит пример абсурда читатель.