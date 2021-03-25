Сухой и солнечный октябрь пообещал москвичам метеоролог

В октябре в Москве будет дефицит осадков, он может достигать 60%, а температура превысит норму в пределах градуса, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

– Атмосфера на Марсе, как известно, с очень низкой влажностью и постоянно летающей взвесью пыли. Октябрь будет противоположностью дождливому сентябрю, – рассказал синоптик и добавил, что во второй части месяца в Москве снова установится нормальная погода.

Тишковец напомнл, что средняя температура для Москвы в октябре ночью +2,1°С, днём – +8,2°C, а норма по осадкам – 59 мм.

Метеоролог отметил, что из-за антициклона, высокого атмосферного давления и несильных ветров листва в октябре вряд ли опадёт.

– Заморозки в такое время года возможны, но это ещё не минусовые температуры. Я думаю, что в октябре продержится золотая осень, – добавил Тишковец.

По его словам, октябрь может претендовать на большое количество солнечных дней, хотя норма – максимум два.