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Сколько стоит тестирование идеи

Советы бывалых, как защитить бизнес в смутное время ограничений

Хорошее дело франшизой не назовут – говорили имеющие опыт бизнесмены несколько лет назад. Его величество Covid-19 перевернул вверх тормашками весь мир и заставил пересмотреть многие процессы. В том числе и в бизнесе, где выжили сильнейшие, а устояли консолидированные. И вот здесь франчайзинг стал одной из самых устойчивых моделей ведения бизнеса для маленьких концепций. А также входными воротами в Россию в условиях закрытого мира для больших проектов.

Выставкой достижений на ниве франчайзинга ежегодно является BUYBRAND Expo – крупнейшая экспозиция франшиз. В этом году на ней представили свои возможности не только более 150 российских компаний, работающих по модели франчайзинга, но и партнеры из США, Италии, Турции, Великобритании и Украины. Судя по роскошности стендов, прекрасно себя чувствуют на рынке медицинские франшизы. Судя по толпе интересующихся – есть высокий интерес к VR-услугам. А с точки зрения очередей – ресторанному бизнесу всегда в России будет жить хорошо. И этот тезис подтвердил ресторатор, совладелец Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий в ходе деловой программы выставки.

«Тестирование новой идеи стоит миллион рублей. Плюс понадобится девять месяцев на проверку. Это серьезные траты, только студент стартапит за чужие деньги, и ничего страшного не происходит. А если это делает успешный предприниматель, у которого есть большой бизнес и штат сотрудников, это может обернуться серьезными потерями, –  рассказывает  генеральный директор консалтинговой компании «Второй пилот» Павел Сивожелезов. – Франшиза дает шанс не вкладывать деньги в тестирование новой идеи. Благонадежный франчайзер уже протестировал её, набил все шишки и учел все тонкие места».

Участники и посетители выставки отметили, что франчайзеры стали честнее, а франчайзинг в целом прочно завоевал нишу самого быстрого и простого способа запуска бизнеса. Стенды были яркими, переговоры – бурными. 

Buybrand Expo входит в топ-4 мировых выставок по теме бизнеса и франчайзинга. Первая выставка прошла в 2003 году. Сегодня на ее счету более 100 мероприятий, в которых приняло участие около трех тысяч экспонентов и более 150 тысяч гостей. 

«Тестирование новой идеи стоит миллион рублей. Плюс понадобится девять месяцев на проверку. Это серьезные траты, только студент стартапит за чужие деньги, и ничего страшного не происходит. А если это делает успешный предприниматель, у которого есть большой бизнес и штат сотрудников, это может обернуться серьезными потерями, –  рассказывает  генеральный директор консалтинговой компании «Второй пилот» Павел Сивожелезов. – Франшиза дает шанс не вкладывать деньги в тестирование новой идеи. Благонадежный франчайзер уже протестировал её, набил все шишки и учел все тонкие места».

Участники и посетители выставки отметили, что франчайзеры стали честнее, а франчайзинг в целом прочно завоевал нишу самого быстрого и простого способа запуска бизнеса. Стенды были яркими, переговоры – бурными. 

Buybrand Expo входит в топ-4 мировых выставок по теме бизнеса и франчайзинга. Первая выставка прошла в 2003 году. Сегодня на ее счету более 100 мероприятий, в которых приняло участие около трех тысяч экспонентов и более 150 тысяч гостей. 

Рубрика: Общество

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