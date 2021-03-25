МВД изменит порядок выезда несовершеннолетних детей за рубеж

В МВД России сообщили об изменениях, призванных усовершенствовать порядок выезда несовершеннолетних за территорию РФ. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, передает РИА Новости.

«По заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории Российской Федерации ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть», – рассказала Казакова.

Отмечается, что с 12 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым подача заявления о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж передается не в пограничные органы ФСБ, а в МВД России. Вместе с этим вступил в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетнего ребенка.