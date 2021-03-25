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Гороскоп на 30 сентября – 6 октября

Представляем еженедельный звездный прогноз от австралийского астролога Аделаиды

Фото: Global Look Press

Овен (21 марта – 20 апреля) Вы решите проблемы, которые ранее казались неразрешимыми. Можете заняться повышением квалификации или поиском новой работы – время этому благоприятствует. 

Телец (21 апреля – 20 мая) Вам поступит интересное и заманчивое предложение, которое сулит в дальнейшем неплохие перспективы в профессиональном плане. Вам есть о чем подумать. 

Близнецы (21 мая – 20 июня) Из-за чрезмерной загруженности на работе вы чувствуете себя усталым и даже раздраженным. Из-за этого могут возникнуть недоразумения в общении с окружающими. 

Рак (21 июня – 22 июля) Не дайте втянуть себя в авантюру с хорошо знакомыми вам людьми. Обстоятельства поменяются, а вы останетесь крайним. Будет неплохо отдохнуть в выходные на природе, но без алкоголя.

Лев (23 июля – 22 августа) Ваша энергия и идеи так и просятся наружу. Можете смело проявлять инициативу и набивать себе цену – всё это получит одобрение и содействие. 

Дева (23 августа – 23 сентября) Руководство оценит вашу деятельность на благо общего дела, а также трудолюбие, пунктуальность и аккуратность. Благоприятное время, чтобы приступить к реализации давно задуманных планов. 

Весы (24 сентября – 23 октября) Вы попросите совета у более опытных людей, которые всё доходчиво объяснят. Можете смело потратить серьезную сумму на обустройство дома. 

Скорпион (24 октября – 21 ноября) Вы доведете до логического завершения и с хорошим результатом важное дело, над которым вы напряженно работали довольно долгое время. Разумеется, вы потратили немало усилий и вам требуется отдых. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Вы проведете несколько встреч с давними друзьями и интересными людьми, и это будет способствовать хорошему настроению. Со спокойной совестью расставайтесь с никчемными вещами.

Козерог (22 декабря – 19 января) Доверяя случайным людям, сулящим несметные богатства взамен на некие услуги, вы рискуете больше потерять, чем приобрести. Будьте внимательны: фильтруйте все предложения о сотрудничестве и никому не верьте на слово. 

Водолей (20 января – 18 февраля) Весьма удачно будут складываться дела на работе, завершатся успехом творческие поиски, а также возможны профессиональный рост и повышение по службе. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Вы лично убедитесь, что мысли материальны. Задуманное вами хорошее дело исполнится к полному вашему удовольствию, и вы ощутите уверенность в собственных силах. 

Рубрика: Общество

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