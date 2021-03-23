Милонов решил бороться с «радугой» в футболе с помощью «традиционных ценностей»

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о пропаганде ЛГБТ в футболе и для борьбы с этим он написал письмо президенту российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову, в котором предложил изображать «традиционные ценности» на футбольной форме, передает RT.

Как рассказал Милонов, ряд футбольных союзов и клубов разных стран занимаются пропагандой «сомнительных вещей и политических течений, малосовместимых со спортом». Он уточнил, что имеет в виду поддержку сексуальных меньшинств и движения ЛГБТ.

По его словам, футболисты часто выходят на матчи с «радужными» повязками, флагами и иной символикой, свидетельствующей об одобрении однополых отношений.

«В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности — в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии. На такой повязке могла бы быть схематически изображена здоровая разнополая семья вместе с детьми», – говорится в письме депутата.

Милонов считает, что такой шаг нашёл бы отклик в сердцах болельщиков по всему миру, «страдающих от дефицита здоровых традиционных ценностей в современном спорте».