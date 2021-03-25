Один из лотов коллекции содержит цензурированное матерное слово (на фото), другие два свитшота оформлены принтами с надписями «Инфузория без туфельки» и «Алкогольная независимость». Создательницей такого дизайна стала художница Елена Пчелкина.

Ранее фонд придерживался более привычных для благотворителей контента: надписей вроде «Мы рождены, чтобы сиять», «Никто кроме нас», «Добро внутри» и другие.

Подписчикам проекта не понравился новый подход и некоторые из них решили высказаться на этот счет. Тогда команда «Доброшрифта» сначала начала удалять негативные комментарии, после вовсе ограничила возможность оставлять комментарии в аккаунте. В итоге пост о коллекции был удален, а вместо него опубликованы извинения.

«Здесь должен был быть пост с капсульной коллекцией, но нам пришлось его удалить. Спасибо за доверие и поддержку, а также за идеи и критику❤️ Мы продолжаем делать добро, ведь оно всегда побеждает!» – написали авторы проекта в Instagram.

Минувшим летом создатели «Доброшрифта», фонд «Подарок ангелу», получили абсолютное право на пользование специальным шрифтом и подготовкой мерча для сбора средств на помощь детям с особенностями развития. Предыдущие партнеры долго не переводили фонду собранные средства и отказывались предоставить отчеты о продажах.